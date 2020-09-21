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• 21 Eylül 2020 - 09:22 • Son Güncelleme:

Lezzetli balık pişirmenin püf noktaları - Balık sonrası helva neden yenir?

Çok iyi bir kalsiyum ve fosfor kaynağı olan balık, doğru pişirildiğinde hem lezzetli hem de sağlıklı oluyor. Tüm balık çeşitlerinin başka diğer besin maddelerinde bulunmayan omega 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA’yı içermesi noktasında da büyük bir öneme sahip olduğu belirten Gastronomi Uzmanı Öğr.Gör. Levent Demirçakmak, lezzetli balık pişirmenin püf noktalarını paylaştı. Balık sonrası neden helva yenmesi gerektiğini de açıkladı

• 21 Eylül 2020 - 09:22 • Son Güncelleme:
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Balığın lezzetine ancak doğru pişirme yöntemiyle ulaşılabileceğine vurgu yapan Gastronomi Uzmanı Öğr.Gör. Levent Demirçakmak, “Tabii ki çok farklı pişirme teknikleri var fakat doğru zamanda doğru pişirme tekniğini kullanmak gerekiyor.

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Isı kullanarak tükettiğimiz balıklar var, ısı kullanmadan pişirdiğimiz balıklar var. Bununla birlikte derin yağda kızartma, tavada az yağda kızartma ya da ızgarada pişirme ile de balığı çok farklı şekillerde pişirebiliriz.

3Palamut pişirirken buna dikkat

Palamut pişirirken buna dikkat !

Normalde yağlı bir palamudun ızgarası çok lezzetli olur ama mevsiminde yapılmayan ızgara palamut çok sert, lezzetsiz olacaktır.

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O yüzden yağda pişirme tekniği kullanılabilir. Bunun gibi zamanına göre tavada ya da ızgarada yapmak balığımızın lezzetini farklılaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

5Hamsi ne zaman lezzetli olur

Hamsi ne zaman lezzetli olur?

Ayrıca diğer balık türlerinden de örnekler veren Demirçakmak, kısaca her balığın farklı zamanlarında farklı lezzetleri olduğunu da söyleyerek “Aralık ayında hamsi tam çıtır zamanda olur, ocak ayında ise tam yağlanmış haldedir.

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Aralık ayında biraz daha derin yağda pişirirken ocak ayında çok daha az yağda tavada pişirmeyi gerçekleştirebiliriz.

7İstavrit nasıl pişirilir

İstavrit nasıl pişirilir?

İstavriti derin yağda pişirebiliriz. Yine aynı şekilde barbun için de en güzel pişirme tekniği derin yağ ve fırındır.

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Özellikle levrek, çupra, palamut yağlandığı zaman ızgarada pişirilmesi çok lezzetli olur.

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Hafiften unladığınız balıkları sonrasında üzerinde çok ince zeytinyağı gezdirdikten sonra ızgaraya atmamız balık derisinin ızgara teline yapışmasını da engelleyecektir" dedi.

10Balık sonrası helva yemenin faydası ne

Balık sonrası helva yemenin faydası ne?

Balık sonrası helva tüketiminin de sindirim için uygun olduğunu aktaran Demirçakmak, “Balık tüketiminden sonra özellikle çok aşırıya kaçmamak şartıyla helva tüketimini tavsiye ediyoruz.

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Çünkü tahin vücuttaki fosfor dengesini ve mide asidi dengesini tekrardan geri sağlıyor; bu da bizi sindirim açısından rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

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