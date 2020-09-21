Lezzetli balık pişirmenin püf noktaları - Balık sonrası helva neden yenir?

Hamsi ne zaman lezzetli olur? Ayrıca diğer balık türlerinden de örnekler veren Demirçakmak, kısaca her balığın farklı zamanlarında farklı lezzetleri olduğunu da söyleyerek “Aralık ayında hamsi tam çıtır zamanda olur, ocak ayında ise tam yağlanmış haldedir.