• 21 Eylül 2020 - 09:22 • Son Güncelleme:
Lezzetli balık pişirmenin püf noktaları - Balık sonrası helva neden yenir?
Çok iyi bir kalsiyum ve fosfor kaynağı olan balık, doğru pişirildiğinde hem lezzetli hem de sağlıklı oluyor. Tüm balık çeşitlerinin başka diğer besin maddelerinde bulunmayan omega 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA’yı içermesi noktasında da büyük bir öneme sahip olduğu belirten Gastronomi Uzmanı Öğr.Gör. Levent Demirçakmak, lezzetli balık pişirmenin püf noktalarını paylaştı. Balık sonrası neden helva yenmesi gerektiğini de açıkladı
• 21 Eylül 2020 - 09:22 • Son Güncelleme:
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Balığın lezzetine ancak doğru pişirme yöntemiyle ulaşılabileceğine vurgu yapan Gastronomi Uzmanı Öğr.Gör. Levent Demirçakmak, “Tabii ki çok farklı pişirme teknikleri var fakat doğru zamanda doğru pişirme tekniğini kullanmak gerekiyor.
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