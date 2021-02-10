'Long COVID-19' sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor

Damar tıkanıklığı ya da yine halk arasında ‘pıhtı atması’ olarak bilinen tablo ise büyük atardamarlardaki darlığın kritik bir seviyeyi aşması, bu damarlardan kopan bir pıhtının daha ilerideki bir damarı tıkaması veya daha küçük damarlardaki tıkanıklıklara bağlı olabilir. Ayrıca bazı kalp hastalıklarında kalpte oluşan pıhtı da beyin damarlarını tıkayabilir.