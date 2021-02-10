• 10 Şubat 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
'Long COVID-19' sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor
Covid-19 enfeksiyonunun vücudumuzdaki etkilerine yönelik bilgilerine her gün bir yenisi ekleniyor. İlk başlarda solunum sistemi üzerindeki tahribatı ile dikkat çeken virüsün, sinir sistemini de etkileyerek inme gibi ölümcül risklerin artmasına yol açtığı artık biliniyor. Bu nedenle özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalığı olanların pandemi döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, konu hakkında bilgi verdi
• 10 Şubat 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
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Ani başlayan güç kaybı, konuşma ve denge bozukluklarına dikkat!
Halk arasında “inme” olarak tabir edilen “serebrovasküler” yani “beyin damar” hastalığı her yaşta ortaya çıkabilirken, çoğunlukla erkeklerde 70 kadınlarda 75 yaş civarında görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü inme tablosunu “damarsal bir sebebe bağlı olan, ani başlangıçlı ve hızlı gelişim gösteren, 24 saat ya da daha uzun süreli, ölüme de yol açabilen beyin fonksiyon bozukluğu” diye tanımlıyor.
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Damar tıkanıklığı ya da yine halk arasında ‘pıhtı atması’ olarak bilinen tablo ise büyük atardamarlardaki darlığın kritik bir seviyeyi aşması, bu damarlardan kopan bir pıhtının daha ilerideki bir damarı tıkaması veya daha küçük damarlardaki tıkanıklıklara bağlı olabilir. Ayrıca bazı kalp hastalıklarında kalpte oluşan pıhtı da beyin damarlarını tıkayabilir.
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Risk grubu daha dikkatli olmalı
Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, uyku apne sendromu ve kalp hastalıkları inme riskini artırıyor. Covid-19 virüsünün yol açtığı enfeksiyonun sinir sistemi üzerine etkilerinin de yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte inmeye karşı korunaklı olmak büyük önem taşıyor.
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Ayrıca epilepsi (sara hastalığı) nöbeti ile karşımıza gelen Covid-19 hastaları oldu. Sinir sisteminin vücuda dağılan liflerinin etkilenmesi (polinöropati) sonucu ortaya çıkan güç kaybı ve his bozuklukları da literatürde bildirildi. Covid-19 damarlara da zarar veren bir enfeksiyon ve damarlardaki zarar, tıpkı diğer organlar gibi, beyin için de ciddi ve önemli bir sorun.
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Pıhtılaşma inmeye yol açıyor
Damar iç yüzünü saran endotel dediğimiz hücrelerde bulunan bir reseptöre bağlanan virüs, bu hücrelerin fonksiyonunu bozuyor ve dolayısı ile damar iç yüzeyi pıhtı oluşumuna müsait hale geliyor. Bir diğer neden de normalde damar içinde akışkan olması gereken kanın bu özelliğini yitirerek pıhtıya dönüşmesi. Bunun sonucunda da damar tıkanıklığı oluşuyor. Virüsün damar tıkanmasının yanında bazı hastalarda kanamaya da yol açtığı biliniyor.
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MS ataklarını da tetikleyebiliyor
Covid-19’un sinir sistemine olan etkisi özellikle hastalığın erken döneminde ortaya çıkıyor. Ancak hastalığı atlattıktan birkaç hafta sonra sinir-kas bileşkesi hastalığı olan Miyastenia Gravis tablosu yaşayan ya da hiçbir klinik belirti vermeden Covid-19’u ayakta geçirdikten sonra ilk kez MS (Multipl Skleroz) atağı geçiren hastalarla karşılaşılıyor. Bu da enfeksiyon geçse bile riskin devam edebildiğini düşündürüyor.
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Uzayan Covid’in etkileri hastaya göre değişiyor
Long-Covid” (uzun Covid) etkileri hastadan hastaya değişiklik gösteriyor. Bazı hastalarda çok hafif seyrederken bazen ölümcül olabiliyor. Sinir sisteminin etkilenen yerine göre, kalıcı felç tablosu, hafıza problemleri, görme problemleri gibi kalıcı sorunlar görülebilir.
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