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• 01 Şubat 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:

Metabolizmayı hızlandırarak kilo verdiren 9 besin

Sağlıklı bir kiloyu korumanın temel faktörlerinden biri, sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmaktır. Bu yüzden ne yediğiniz konusunda bilinçli olmak çok önemlidir. Metabolizmanızı hızlandırmaya ve dolayısıyla daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilecek en etkili besinleri sıraladık. - PEMBENAR ÖZEL

• 01 Şubat 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:
1Deniz yosunu
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Deniz yosunu

Deniz yosununda bulunan iyot, tiroit hormonunun düzgün çalışması ve tiroit bezi için gereklidir. Tiroit bezi, başta metabolizmanın düzenlenmesi olmak üzere birçok yönden önemlidir.

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Deniz yosunundaki metabolizmanın artmasına yardımcı olabilecek bir başka bileşen, yakılan kaloriyi artıran fukoksantindir.

3Kakao

Kakao

Uzmanlar kakaonun metabolizmayı hızlandırdığını söylüyor. Araştırmalara göre kakao, yağın enerjiye dönüştürülmesi için vücudu uyarıyor.

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Kakao ayrıca vücut tarafından tüketilen kalori miktarını azaltmaya da yardımcı olabilir.

5Zencefil

Zencefil

Zencefil kilo vermede pek çok açıdan faydalıdır. Zencefildeki şogaol adı verilen bileşiklerin iltihabı azaltma kabiliyetine sahip olduğu bilinmektedir.

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Zencefil ayrıca pankreas beta hücrelerinin işlevini iyileştirmeye ve insülin reseptörlerini artırmaya yardımcı olabilir: Bunların tümü metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.

7Baklagiller

Baklagiller

Mercimek, soya fasulyesi ve nohut gibi besinlerden oluşan bu bitki ailesi, protein bakımından çok zengindir. Bu da onları metabolizmayı hızlandırmak için harika bir seçenek haline getirir.

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Ayrıca lifle dolu oldukları için tokluk hissi verirler. 2009'da yapılan bir araştırma, yüksek proteinli baklagil diyetinin obez erkeklerin diyetlerini kontrol ederek kilo verme şanslarını artırmalarına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

9Acı biber

Acı biber

Acı biberde bulunan kapsaisin adlı kimyasal metabolizmayı hızlandırarak daha fazla kalori ve yağ yakılmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, kapsaisinin her gün 50 kaloriye kadar yakmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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Acı biberin aynı zamanda iştahı bastırdığı ve bu şekilde kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Kapsaisin sizi daha uzun süre tok hissettirir.

11Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, orta zincirli trigliseritler adı verilen harika bir yağ kaynağıdır. Bu orta zincirli trigliseritler emilir ve enerji için kullanılmak üzere karaciğere gider; yani yağ olarak depolanmak yerine enerjiye dönüşür.

12Yeşil çay

Yeşil çay

Araştırmalar, kafeinli içeceklerin kilo vermeye katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bazı çaylarda yüksek düzeyde kafein bulunur, bunlardan biri yeşil çaydır. 2012 yılında yapılan bir araştırma, yeşil çayın obez kadınlarda dinlenme metabolizma hızını artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

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Yeşil çay ayrıca metabolizma hızlandırıcı olarak da düşünülen kateşin adlı bir bileşik içerir.

14Elma sirkesi

Elma sirkesi

Araştırmalar, elma sirkesinin depolanmış yağları azaltmak ve daha fazla yağ yakmaktan sorumlu AMPK enzimlerini uyarabildiğini göstermektedir.

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Karın yağı ve karaciğer yağı da elma sirkesinden olumlu yönde etkilenebilir.

16Su

Su

Su içmek metabolizmanızı fazladan yüzde 24-30 oranında artırmanıza yardımcı olabilir. Bu, vücudun vücudunuzdaki suyu ısıtmak için sıcaklığını artırması gerektiğinde ve bu nedenle bu süreçte daha fazla kalori yaktığında gerçekleşir.

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