• 01 Şubat 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:
Metabolizmayı hızlandırarak kilo verdiren 9 besin
Sağlıklı bir kiloyu korumanın temel faktörlerinden biri, sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmaktır. Bu yüzden ne yediğiniz konusunda bilinçli olmak çok önemlidir. Metabolizmanızı hızlandırmaya ve dolayısıyla daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilecek en etkili besinleri sıraladık. - PEMBENAR ÖZEL
• 01 Şubat 2021 - 13:46 • Son Güncelleme:
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Deniz yosunu
Deniz yosununda bulunan iyot, tiroit hormonunun düzgün çalışması ve tiroit bezi için gereklidir. Tiroit bezi, başta metabolizmanın düzenlenmesi olmak üzere birçok yönden önemlidir.
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