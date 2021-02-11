• 11 Şubat 2021 - 11:17 • Son Güncelleme:
Mikrop saçıyor! Diş fırçanızı mutlaka böyle kurutun
Diş fırçaları soğuk algınlığı ve influenzaya neden olanlar dahil olmak üzere bir dizi bakteri ile virüs için harika bir üreme, bulaşma alanıdır. Uzmanlar günde en az 2 kez dişimizi fırçalamamızı önerirken diş fırçamızın temizliği konusunda da bizi uyarıyor. Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgi verdi.
• 11 Şubat 2021 - 11:17 • Son Güncelleme:
1
Pek çok insan gibi siz de her sabah dişlerinizi fırçalıyor ve bütün gece ağzınızda çoğalan milyonlarca bakteriden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu bakteriler ağzımızdan ve diş yüzeylerinden uzaklaşıyorlar ama maalesef büyük bir kısmı şöyle bir suyla çalkalayıp yerine yerleştirdiğimiz diş fırçamızın üzerinde kalıyor.
3
İşte bakteri ve virüsleri diş fırçamızla bulaştırmamanın birkaç yolu...
Her kullanımdan önce ellerimizi mutlaka çok iyi yıkamalıyız. Diş fırçamızın ıslak kalması bakteri ve virüslerin tutunması ve çoğalması için zemin hazırlar fırçamız mutlaka kuru kalmalı. Bu yüzden birden fazla fırçamız olmalı. Her fırça kullanmadan önce tamamen kuru durumda bulunmalı.
5