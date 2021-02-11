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• 11 Şubat 2021 - 11:17 • Son Güncelleme:

Mikrop saçıyor! Diş fırçanızı mutlaka böyle kurutun

Diş fırçaları soğuk algınlığı ve influenzaya neden olanlar dahil olmak üzere bir dizi bakteri ile virüs için harika bir üreme, bulaşma alanıdır. Uzmanlar günde en az 2 kez dişimizi fırçalamamızı önerirken diş fırçamızın temizliği konusunda da bizi uyarıyor. Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgi verdi.

• 11 Şubat 2021 - 11:17 • Son Güncelleme:
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Pek çok insan gibi siz de her sabah dişlerinizi fırçalıyor ve bütün gece ağzınızda çoğalan milyonlarca bakteriden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu bakteriler ağzımızdan ve diş yüzeylerinden uzaklaşıyorlar ama maalesef büyük bir kısmı şöyle bir suyla çalkalayıp yerine yerleştirdiğimiz diş fırçamızın üzerinde kalıyor.

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Diş fırçaları soğuk algınlığı ve influenzaya neden olanlar dahil olmak üzere bir dizi bakteri ve virüs için harika bir üreme ve bulaşma alanıdır. Bu yüzden diş fırçalarının muhafaza edilmesi ve temizlenmesi hem kendi sağlığımız hem de birlikte yaşadığımız sevdiklerimizin sağlığı için çok önemli.

3İşte bakteri ve virüsleri diş fırçamızla bulaştırmamanın birkaç yolu...

İşte bakteri ve virüsleri diş fırçamızla bulaştırmamanın birkaç yolu...

Her kullanımdan önce ellerimizi mutlaka çok iyi yıkamalıyız. Diş fırçamızın ıslak kalması bakteri ve virüslerin tutunması ve çoğalması için zemin hazırlar fırçamız mutlaka kuru kalmalı. Bu yüzden birden fazla fırçamız olmalı. Her fırça kullanmadan önce tamamen kuru durumda bulunmalı.

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Bunun için fırçanızı gün ışığında bırakıp hem kurumasını hem de güneşin ultraviyole etkisiyle bir miktar dezenfekte olmasını sağlayabilirsiniz.

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Küçük bir kaba yüzde 3'lük hidrojen peroksit (oksijenli su) ekleyip gece boyunca diş fırçanızı bu suda bekletip dezenfekte edebilirsiniz. Kullanmadan önce bol suyla mutlaka durulamalısınız.

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Diş fırçanızı banyodaki toz ve ve bakterilerden korumak için mutlaka koruyucu bir başlık takın. Bu amaçla üretilmiş içinde bitkisel dezenfektan yağlar bulunan koruyucular kullanabilirsiniz.

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Diş fırçanızın banyoda klozetin en uzak noktasında muhafaza edin ve klozet kapağınızı her zaman kapalı durumda tutun.

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Diş fırçanızı diğer aile bireyleriyle aynı kap içinde birbirine temas edecek biçimde değil mutlaka ayrı ayrı koruyun. Asla bir başkasının fırçasını kullanmayın.

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Diş fırçalarının ortalama ömrü 3 aydır, bu süreçte mutlaka fırçanızı yenileyin.

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