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• 11 Şubat 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:

Mutasyon geçirmiş Kovid-19 virüsünden nasıl korunabiliriz?

Bulaşıcılığı daha yüksek olan ve hastalığın daha şiddetli geçirilmesine yol açan mutasyonlu koronavirüsler, Türkiye'de de artık görülüyor. Hem Kovid-19 hem de mutasyon geçiren Kovid-19 virüsünden korunmak için aşılanma tek başına yeterli olmayabiliyor. Peki, mutant virüslerin birbirinden farkı nedir? Mutasyona uğrayan virüsten nasıl korunulur? Mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü daha mı tehlikeli? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. M. Servet Alan, mutasyon geçiren Kovid-19 virüsü hakkında merak edilenleri yanıtladı

• 11 Şubat 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
1Virüsler ne zaman mutasyon geçirir
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Virüsler ne zaman mutasyon geçirir?

Kovid-19 hastalığının etkeni olan SARS-CoV-2 genetik maddesindeki değişiklikler (mutasyonlar) doğal bir şekilde ve herhangi bir yerde ortaya çıkabilmektedir. RNA virüsleri kolayca ve hızla mutasyon geçirmektedir. Virüsler sürekli olarak gelişen mutasyonlarla değişime uğrar ve zamanla varyant virüsler oluşturur.

2Mutasyon virüslerin farkı nedir

Mutasyon virüslerin farkı nedir?

Varyantlar, benzerlerinden küçük farklılıklar içeren formlardır. Bu değişiklik virüsün çoğalmasına ve devamına yardımcı olmuyorsa virüs kaybolur. Bazı varyant virüsler ise kalıcı olur.

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Kovid-19 salgınında dünyada çeşitli varyant Kovid-19 virüsleri saptanmıştır. Yeni Kovid-19 varyantları virüslerinin daha kolay bulaşmasına ve daha ciddi hastalığa neden olabilir.

4Mutasyonlu virüsler nelerde görüldü Özellikleri nelerdir

Mutasyonlu virüsler nelerde görüldü? Özellikleri nelerdir?

COVID-19 bir koronavirüstür. Koronavirüsün genetik yapısındaki değişiklikler sürekli olarak izlenmektedir. Araştırmalar, değişime uğrayan virüsün nasıl yayılacağı ve infekte olan kişilerde ne tür etkilere neden olacağı konusunda fikir vermektedir.

5Üç ülkede görülen Kovid-19 varyantları şu şekilde sıralanabilir:

Üç ülkede görülen Kovid-19 varyantları şu şekilde sıralanabilir:

6İngiltere mutant virüsü

İngiltere mutant virüsü

İngiltere’de 2020 sonbaharında saptanan B.1.1.7 varyantı çok sayıda mutasyon içermektedir. Bu varyantın diğer varyantlardan daha kolay ve hızlı yayıldığı anlaşılmıştır. Varyantın diğerlerinden daha yüksek ölüm riskine neden olabileceği düşünülmektedir. İngiltere varyantının ülkemiz dahil tüm dünyada hızlı bir şekilde yayıldığı saptanmıştır.

7Güney Afrika mutant virüsü

Güney Afrika mutant virüsü

Güney Afrika’da B.1.351 varyantı ilk olarak Ekim 2020’de belirlenmiştir. B.1.1.7 ile benzer bazı mutasyonları bulunmaktadır.

8Brezilya mutant virüsü

Brezilya mutant virüsü

Brezilya’da saptanan P.1 varyantı ilk olarak Ocak 2021’de Brezilya’dan Japonya’ya giden yolculara yapılan rutin tarama sırasında dört kişide saptanmıştır. Bu varyant antikorlar tarafından tanınmasına engel olabilecek bir dizi mutasyona sahiptir.

9Mutasyon geçiren virüslerin öldürücülüğü daha mı yüksek

Mutasyon geçiren virüslerin öldürücülüğü daha mı yüksek?

Devamlılığını sağlamak için yapısında değişiklik yaratarak mutasyon geçiren Kovid-19’un yeni varyantının diğer varyantlardan daha kolay ve hızlı yayılması, hastalığın daha ağır seyretmesi ve ölümcül olma riskini de artırmaktadır. Hastalar, hastanede yatış ve yoğun bakım tedavisine de daha çok ihtiyaç duyacaktır.

10Koronavirüs aşısı mutasyon geçiren virüsler üzerinde etkili mi

Koronavirüs aşısı mutasyon geçiren virüsler üzerinde etkili mi?

Kullanımdaki aşılar, şu ana kadar saptanan varyantlara karşı etkinliğini sürdürmektedir. Ancak aşılanmak tek başına hastalığın bulaştırıcılığını ortadan kaldırmayabilir. Aşılanan kişilerin hastalansalar bile hastalığı daha hafif atlatacağı düşünülmektedir.

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Aşılanmanın rehavetine kapılmak, virüsün daha fazla kişiye yayılarak çoğalması, yeni mutasyonların gelişmesi ve hastalığın kalıcı olmasına neden olabilir. Hastalığın yayılmasını engellemek için şu kurallara uymak çok önemlidir:

12Mutasyon geçirmiş koronavirüsten korunmak için neler yapılabilir

Mutasyon geçirmiş koronavirüsten korunmak için neler yapılabilir?

1. Aşı yaptırmayı ihmal etmeyin.

2. Kalabalık ve kapalı ortamlarda gerekirse çift maske takın.

3. Uzun süre toplu ortamlarda bulunmayın, zorunluluk durumunda iki metre mesafeyi koruyun.

4. Temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edin.

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5. İzolasyon ve karantina kurallarını dikkatle uygulayın.

6. Kronik bir rahatsızlığınız varsa işinizi evden yapmaya çalışın.

7. Salgın kontrol altına alınana kadar zorunlu durumlar dışında evde kalın.

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