Mutasyon geçirmiş Kovid-19 virüsünden nasıl korunabiliriz?

Mutasyon geçiren virüslerin öldürücülüğü daha mı yüksek? Devamlılığını sağlamak için yapısında değişiklik yaratarak mutasyon geçiren Kovid-19’un yeni varyantının diğer varyantlardan daha kolay ve hızlı yayılması, hastalığın daha ağır seyretmesi ve ölümcül olma riskini de artırmaktadır. Hastalar, hastanede yatış ve yoğun bakım tedavisine de daha çok ihtiyaç duyacaktır.