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• 04 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:

Mutasyonlu virüs, inaktif Kovid-19 aşısını etkisiz yapar mı?

Türkiye'de de bazı illerde görülen mutasyonlu koronavirüs vakaları akıllara "Mutasyon, İnaktif Kovid-19 aşılarını etkisiz yapar mı?" sorusunu getiriyor. Koronavirüslerin sık mutasyona uğrayan virüslerden olduğunu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Taner Demirer, "Ölü aşılar mutasyondan etkilenmiyor" diterek mutasyon ve inaktif Kovid-19 aşıları arasındaki ilişkiyi açıkladı

• 04 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Koronavirüslerin sık mutasyona uğrayan virüslerden olduğunu bildiren Prof.Dr. Taner Demirer, "Mutasyonlu virüsü öncelikle İngiltere'de, daha sonra Brezilya ve Güney Afrika'da gördük. Güney Afrika'daki otoriteler tarafından bu ülkede görülen mutasyonlu virüsün, mevcut mRNA aşılarına daha fazla dirençli olabileceği ifade edildi" dedi.

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Demirer, mutasyonlu virüsün Türkiye'de de bazı illerde görüldüğünü hatırlatarak diğer ülkelerde de her an farklı mutasyonların ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

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Şu ana kadar yaşanan küçük ölçekli mutasyonların mevcut Kovid-19 aşılarının etkinliğini azaltmadığını dile getiren Demirer, geniş çaplı mutasyon halinde yeni mRNA aşısı üretmenin 4-6 hafta alabileceğini, bu ihtimale karşı Avrupa'da şimdiden yeni aşı kompozisyonları hazırlandığını söyledi.

4Ölü aşıların mutasyondan etkilenmesi beklenmiyor çünkü...

Ölü aşıların mutasyondan etkilenmesi beklenmiyor çünkü...

Türkiye'de de yapılmaya başlanan inaktif yani ölü aşıların mutasyondan etkilenmediğini ifade eden Demirer şöyle devam etti:

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"Ölü aşılar mutasyondan etkilenmiyor. Çünkü mRNA aşıları virüsün sadece diken proteinine karşı antikor oluşturuyor.

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Ancak ölü aşılar, virüsün 4 bölümüne birden yani diken proteinine, zarfa, çekirdeğe ve çekirdeğin dışındaki zara karşı antikor oluşturuyor.

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Dolayısıyla böyle bir mutasyondan ölü aşıların etkilenmesini beklemiyoruz. Bu aşılar etkinliklerini kaybetmeyecekler.

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Avrupa ve Kuzey Amerika'nın da önümüzdeki dönemde mutasyonlar yaygınlaşırsa ölü aşılara döneceğini düşünüyorum.

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Bu zamana kadar ülkemizde de 2 milyon kişiye yapılan ölü aşılar, güvenli aşılar. Bunlar mutasyondan etkilenmeyecek veya en az etkilenecek aşılar.

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Virüsün bütün bileşenlerine karşı antikor oluşumu söz konusu. Bu nedenle Kuzey Avrupa'da da ölü aşı çalışmaları başladı."

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