• 04 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
Mutasyonlu virüs, inaktif Kovid-19 aşısını etkisiz yapar mı?
Türkiye'de de bazı illerde görülen mutasyonlu koronavirüs vakaları akıllara "Mutasyon, İnaktif Kovid-19 aşılarını etkisiz yapar mı?" sorusunu getiriyor. Koronavirüslerin sık mutasyona uğrayan virüslerden olduğunu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Taner Demirer, "Ölü aşılar mutasyondan etkilenmiyor" diterek mutasyon ve inaktif Kovid-19 aşıları arasındaki ilişkiyi açıkladı
• 04 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Koronavirüslerin sık mutasyona uğrayan virüslerden olduğunu bildiren Prof.Dr. Taner Demirer, "Mutasyonlu virüsü öncelikle İngiltere'de, daha sonra Brezilya ve Güney Afrika'da gördük. Güney Afrika'daki otoriteler tarafından bu ülkede görülen mutasyonlu virüsün, mevcut mRNA aşılarına daha fazla dirençli olabileceği ifade edildi" dedi.
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