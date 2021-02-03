Olestra içeriyorsa uzak durun! Kansere bile yol açıyorlar

Ciddi hastalıklara hatta kansere yol açıyor Kanda karotenoid seviyesinin azalması sonucunda, retina ve görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.