DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
Olestra içeriyorsa uzak durun! Kansere bile yol açıyorlar
Yüksek yağ içeren ürünlere alternatif olarak üretilen olestra, kansere davetiye çıkarıyor. Olestranın ürünlere kalori eklemeyen ve yağ yerine kullanılan bir madde olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, vücuda verdiği zararları ve hangi besinlerden uzak durmamız gerektiğini açıkladı
DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
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Uzman Diyetisyen Eda Balcı, obezitenin yüksek miktarda yağ tüketiminden kaynaklandığını belirterek yağların, karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji içerdiğini söyledi.
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Lezzetli ürünler üretilmesini sağlıyor
Yüksek yağ tüketimi ile ilgili endişeler ve ideal vücut ağırlığına ulaşmaya olan ilginin artmasıyla üreticilerin yağ oranı düşük fakat lezzetli yiyeceklerin üretmek istemesinin yeni yollar aramasına yol açtığını belirten Balcı, olestranın da bu amaç ile kullanılan maddelerden biri olduğunun altını çizdi.
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'Enerji değeri olmayan sentetik bir madde'
Olestranın lezzet, görünüş, dayanıklılık ve ısı bakımından diğer normal yağlara benzetilerek yağ asidi bazlı sükroz ekstraksiyonundan oluşmuş, yağ yerine özellikle yağsız ürün ve kızartmalarda kullanılan enerji değeri olmayan sentetik bir maddedir” diye konuştu.
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Baharatlı çerez, kraker ve yağsız patates de kullanılıyor
Balcı, “Olestra, baharatlı çerez, krakerler, yağsız patates cipsi, hazır gıda ve kızartmalarda kullanılıyor. İshale, karın ağrısına, sindirim sisteminde rahatsızlıklara, beden gücünün daha da zayıflamasına ve kandaki karotenoit seviyelerinin azalmasına sebep oluyor.
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