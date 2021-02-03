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DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:

Olestra içeriyorsa uzak durun! Kansere bile yol açıyorlar

Yüksek yağ içeren ürünlere alternatif olarak üretilen olestra, kansere davetiye çıkarıyor. Olestranın ürünlere kalori eklemeyen ve yağ yerine kullanılan bir madde olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, vücuda verdiği zararları ve hangi besinlerden uzak durmamız gerektiğini açıkladı

DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
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Uzman Diyetisyen Eda Balcı, obezitenin yüksek miktarda yağ tüketiminden kaynaklandığını belirterek yağların, karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji içerdiğini söyledi.

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Balcı, yağların fazla tüketiminin obeziteye neden olduğunu hatırlatarak, "Obezitenin sonuçlarına bakıldığında koroner kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, felç, diyabet, meme ve kolon kanserleri gibi ciddi hastalıklara sebep olduğu görülüyor" dedi.

3Lezzetli ürünler üretilmesini sağlıyor

Lezzetli ürünler üretilmesini sağlıyor

Yüksek yağ tüketimi ile ilgili endişeler ve ideal vücut ağırlığına ulaşmaya olan ilginin artmasıyla üreticilerin yağ oranı düşük fakat lezzetli yiyeceklerin üretmek istemesinin yeni yollar aramasına yol açtığını belirten Balcı, olestranın da bu amaç ile kullanılan maddelerden biri olduğunun altını çizdi.

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Olestranın ürünlere kalori eklemeyen yağ yerine kullanılan bir madde olduğunu belirten Balcı, patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanmasında, böylece yağ içeriklerinin düşürülmesinde veya ortadan kaldırılmasında kullanılıyor.

5Enerji değeri olmayan sentetik bir madde

'Enerji değeri olmayan sentetik bir madde'

Olestranın lezzet, görünüş, dayanıklılık ve ısı bakımından diğer normal yağlara benzetilerek yağ asidi bazlı sükroz ekstraksiyonundan oluşmuş, yağ yerine özellikle yağsız ürün ve kızartmalarda kullanılan enerji değeri olmayan sentetik bir maddedir” diye konuştu.

6Baharatlı çerez, kraker ve yağsız patates de kullanılıyor

Baharatlı çerez, kraker ve yağsız patates de kullanılıyor

Balcı, “Olestra, baharatlı çerez, krakerler, yağsız patates cipsi, hazır gıda ve kızartmalarda kullanılıyor. İshale, karın ağrısına, sindirim sisteminde rahatsızlıklara, beden gücünün daha da zayıflamasına ve kandaki karotenoit seviyelerinin azalmasına sebep oluyor.

7Ciddi hastalıklara hatta kansere yol açıyor

Ciddi hastalıklara hatta kansere yol açıyor

Kanda karotenoid seviyesinin azalması sonucunda, retina ve görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

8Vücuttan emilmeden atılıyor, vitaminleri öldürüyor

Vücuttan emilmeden atılıyor, vitaminleri öldürüyor

Olestranın, insan vücudunda emilmeden atıldığını belirten Balcı, “Bu sebeple yağda çözünen vitaminler olan A,D,E ve K vitaminleri ve karotenoid gibi besin maddelerini bağlayarak bağırsaktan emilmelerini azaltıyor.

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Bu maddelerin vücuttan atılmasına yol açıyor. Bu nedenle olestra içeren besinlerden uzak durmak gerekiyor.

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Sağlıklı yağlardan yeterli miktarlarda tüketmek hem yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi hem de sağlıklı bir vücut için çok önemlidir” dedi.

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