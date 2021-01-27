Pandemi döneminde depresyon yüzde 52 arttı!

'Uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmeli' Gençlerin yasaklar sebebiyle rahatça dışarı çıkamadıklarını, okula gidemediklerini ve bu durumun depresif belirtilere neden olduğunu kaydeden Kaya, bu süreçte ruhsal sağlığı olumlu hale getirmek amacıyla uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi, bağımlılık ihtimali olan davranışlar yerine fiziksel veya sosyal aktiviteler planlamanın doğru olduğunu söyledi.