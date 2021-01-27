DHA
• 27 Ocak 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
Pandemi döneminde depresyon yüzde 52 arttı!
Uzman Klinik Psikolog Ceren Kaya, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun yüzde 52 arttığını belirterek, bu süreçte ruhsal sağlığı olumlu hale getirmek için uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi ve egzersiz yapılması önerisinde bulundu.
DHA
• 27 Ocak 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
1
Uzman Klinik Psikolog Ceren Kaya, yapılan araştırmalara göre depresyon ve kaygı bozukluğunun, Covid-19 pandemi süreci başından bu yana yüzde 52 arttığını söyledi.
3
5
7
8