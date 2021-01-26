â€¢ 26 Ocak 2021 - 12:31 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Pandemide her 4 kiÅŸiden biri görme kaybÄ± yaÅŸÄ±yor!
KoronavirÃ¼s dÃ¶neminde en Ã§ok ihmal edilen konulardan biri de gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Oysa bu sÃ¼reÃ§te hastalÄ±k bulaÅŸma endiÅŸesiyle doktora gÃ¶rÃ¼nmemek geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z gÃ¶rme kayÄ±plarÄ±na neden oluyor. GÃ¶z HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Abdullah Ã–zkaya, koronavirÃ¼s pandemisinde en Ã§ok dikkat edilmesi gereken gÃ¶z sorunlarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.
â€¢ 26 Ocak 2021 - 12:31 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmeyin
TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi etkileyen ve etkileri halen devam eden koronavirÃ¼s pek Ã§ok saÄŸlÄ±k sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Bu sorunlardan biri de gÃ¶z ile ilgili olanlardÄ±r.
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EÄŸer erken tedavi olunmazsa bu dekolmana dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r, yani retina yerinden ayrÄ±lÄ±r. Bu durum da kalÄ±cÄ± gÃ¶rme kaybÄ±na sebep olur. Retinadaki yÄ±rtÄ±klar Ä±ÅŸÄ±k Ã§akmasÄ±, aniden gÃ¶rÃ¼ÅŸ azalmasÄ±, cisimleri bÃ¼yÃ¼k veya kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rme, sinek uÃ§uÅŸmalarÄ± gibi belirtilerle kendisini gÃ¶sterir.
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20- 20- 20 kuralÄ±nÄ± mutlaka uygulayÄ±n
Bunun yanÄ±nda koronavirÃ¼s pandemi sÃ¼recinde gÃ¶rmede uyum sorunlarÄ± yaÅŸanabilmektedir. Pek Ã§ok kiÅŸi evde bilgisayar baÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmakta, Ã¶ÄŸrenciler telefon ya da tablet ile eÄŸitim gÃ¶rmektedir. Bu da yakÄ±n gÃ¶rmede uyum sorunlarÄ±nÄ± oluÅŸturabilmektedir.
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6 metreden yakÄ±n cisimlere bakÄ±lÄ±nca gÃ¶z merceÄŸinin ÅŸeklini deÄŸiÅŸtirip disk ÅŸeklinden kÃ¼re ÅŸekline dÃ¶nerek kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±yla yakÄ±nÄ± daha net gÃ¶rmeyi saÄŸlamaya gÃ¶rmede uyum denilebilir. Ancak cep telefonu, tablet gibi cihazlar 6 metreden daha yakÄ±n mesafeye bakmayÄ± gerektirmektedir. Ä°nsan gÃ¶zÃ¼ ise 6 metreden daha uzaÄŸÄ± gÃ¶recek ÅŸekilde programlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
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DolayÄ±sÄ±yla 6 metreden yakÄ±na uzun sÃ¼re bakÄ±lÄ±nca uyum sorunu yaÅŸanabilmektedir. Bu da astenopi yani gÃ¶z yorgunluÄŸuna neden olabilmektedir. Bu tÃ¼r kiÅŸilere dinlendirici olarak bilinen uyum gÃ¶zlÃ¼kleri verilmelidir. AyrÄ±ca mecburen cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazlarÄ± uzun sÃ¼re kullanacak olanlarÄ±n 20 dakikada bir, 20 saniye sÃ¼resince, 20 feet yani 6 metre ve Ã¶tesine bakarak gÃ¶zlerin dinlendirilmesi gereklidir.Â
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