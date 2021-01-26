Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmeyin TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi etkileyen ve etkileri halen devam eden koronavirÃ¼s pek Ã§ok saÄŸlÄ±k sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Bu sorunlardan biri de gÃ¶z ile ilgili olanlardÄ±r.