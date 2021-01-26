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â€¢ 26 Ocak 2021 - 12:31 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Pandemide her 4 kiÅŸiden biri görme kaybÄ± yaÅŸÄ±yor!

KoronavirÃ¼s dÃ¶neminde en Ã§ok ihmal edilen konulardan biri de gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Oysa bu sÃ¼reÃ§te hastalÄ±k bulaÅŸma endiÅŸesiyle doktora gÃ¶rÃ¼nmemek geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z gÃ¶rme kayÄ±plarÄ±na neden oluyor. GÃ¶z HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Abdullah Ã–zkaya, koronavirÃ¼s pandemisinde en Ã§ok dikkat edilmesi gereken gÃ¶z sorunlarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

â€¢ 26 Ocak 2021 - 12:31 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmeyin
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Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmeyin

TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™yi etkileyen ve etkileri halen devam eden koronavirÃ¼s pek Ã§ok saÄŸlÄ±k sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Bu sorunlardan biri de gÃ¶z ile ilgili olanlardÄ±r.

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Dikkat Ã§ekici olan da Mart ayÄ±ndan beri Ã¶zellikle de gÃ¶z iÃ§i enjeksiyon tedavisi almasÄ± gereken hasta grubunun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z gÃ¶rme kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Ortalama dÃ¶rt hastadan birinin ciddi gÃ¶rme kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilmektedir.

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Diyabetik makula Ã¶demi, diyabetik retinopati ve sarÄ± nokta hastalarÄ±nda tedavi gecikmesine baÄŸlÄ± gÃ¶rme problemleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir.

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Bu nedenle sarÄ± nokta, diyabetik retinopati ile birlikte her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶z iÃ§i enjeksiyon tedavisi almasÄ± gereken tÃ¼m hastalarÄ±n tedavilerini geciktirmeden gÃ¶z doktorlarÄ±na baÅŸvurmasÄ± gerekmektedir.

5Retina yÄ±rtÄ±klarÄ±na erken mÃ¼dahale edilmeli

Retina yÄ±rtÄ±klarÄ±na erken mÃ¼dahale edilmeli

Bu sorunlarla birlikte retina yÄ±rtÄ±klarÄ±nda tedavinin en geÃ§ bir hafta iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± Ã¶nemlidir. Retina yÄ±rtÄ±klarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede onarÄ±lmazsa tÃ¼m retinaya yayÄ±lÄ±r ve gÃ¶rme kaybÄ± yaÅŸanÄ±r.

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EÄŸer erken tedavi olunmazsa bu dekolmana dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r, yani retina yerinden ayrÄ±lÄ±r. Bu durum da kalÄ±cÄ± gÃ¶rme kaybÄ±na sebep olur. Retinadaki yÄ±rtÄ±klar Ä±ÅŸÄ±k Ã§akmasÄ±, aniden gÃ¶rÃ¼ÅŸ azalmasÄ±, cisimleri bÃ¼yÃ¼k veya kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rme, sinek uÃ§uÅŸmalarÄ± gibi belirtilerle kendisini gÃ¶sterir.

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Bu belirtileri bilmek ve zamanÄ±nda gÃ¶z doktoruna gitmek kalÄ±cÄ± kÃ¶rlÃ¼k durumunu engeller. Bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶zde kÄ±zarma, ani gÃ¶rÃ¼ÅŸ kaybÄ±, batma, puslanma gibi belirtiler ciddi ÅŸikayetlerdir. Ã‡apaklanma bile zamanÄ±nda tedavi edilmediÄŸinde sorun oluÅŸturabilir.Â 

8Stres gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozabilir

Stres gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozabilir

KoronavirÃ¼s dÃ¶neminde en bÃ¼yÃ¼k sorunlardan biri stres. Stres hem vÃ¼cudun hem de gÃ¶zlerin dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. Ã–rneÄŸin tetiklenen stres nedeniyle Santral SerÃ¶z Retinopati geliÅŸebilir.

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Bu sorunda stres yÃ¼ksek olunca retina olumsuz etkilenir. Retina altÄ± alana sÄ±vÄ± kaÃ§aÄŸÄ± olur ve bu sÄ±vÄ± temizlenmezse merkezi gÃ¶rmede azalma meydana gelebilir.

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Kolay sinirlenen, sigara iÃ§en, bu sÃ¼reÃ§te aÅŸÄ±rÄ± stres yaÅŸayan kiÅŸilerde sÄ±k gÃ¶rÃ¼len sorunlardan birisidir. Yani koronavirÃ¼s stresi gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu aÃ§Ä±dan da olumsuz etkilemektedir.

1120- 20- 20 kuralÄ±nÄ± mutlaka uygulayÄ±n

20- 20- 20 kuralÄ±nÄ± mutlaka uygulayÄ±n

Bunun yanÄ±nda koronavirÃ¼s pandemi sÃ¼recinde gÃ¶rmede uyum sorunlarÄ± yaÅŸanabilmektedir. Pek Ã§ok kiÅŸi evde bilgisayar baÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmakta, Ã¶ÄŸrenciler telefon ya da tablet ile eÄŸitim gÃ¶rmektedir. Bu da yakÄ±n gÃ¶rmede uyum sorunlarÄ±nÄ± oluÅŸturabilmektedir.

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6 metreden yakÄ±n cisimlere bakÄ±lÄ±nca gÃ¶z merceÄŸinin ÅŸeklini deÄŸiÅŸtirip disk ÅŸeklinden kÃ¼re ÅŸekline dÃ¶nerek kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±yla yakÄ±nÄ± daha net gÃ¶rmeyi saÄŸlamaya gÃ¶rmede uyum denilebilir. Ancak cep telefonu, tablet gibi cihazlar 6 metreden daha yakÄ±n mesafeye bakmayÄ± gerektirmektedir. Ä°nsan gÃ¶zÃ¼ ise 6 metreden daha uzaÄŸÄ± gÃ¶recek ÅŸekilde programlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

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DolayÄ±sÄ±yla 6 metreden yakÄ±na uzun sÃ¼re bakÄ±lÄ±nca uyum sorunu yaÅŸanabilmektedir. Bu da astenopi yani gÃ¶z yorgunluÄŸuna neden olabilmektedir. Bu tÃ¼r kiÅŸilere dinlendirici olarak bilinen uyum gÃ¶zlÃ¼kleri verilmelidir. AyrÄ±ca mecburen cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazlarÄ± uzun sÃ¼re kullanacak olanlarÄ±n 20 dakikada bir, 20 saniye sÃ¼resince, 20 feet yani 6 metre ve Ã¶tesine bakarak gÃ¶zlerin dinlendirilmesi gereklidir.Â

14Ã‡ocuklar ve genÃ§ler miyop olabilir

Ã‡ocuklar ve genÃ§ler miyop olabilir

Bu dÃ¶nemde en Ã§ok Ã§ocuk ve genÃ§ler etkilenmektedir. SÃ¼rekli online eÄŸitimde olan Ã§ocuk ve genÃ§lerde uzaÄŸÄ± gÃ¶rememe sorunlarÄ± ortaya Ã§Ä±kabilmektedir. Bu nedenle eÄŸitim alanlarÄ±n Ã¶zellikle rutin gÃ¶z kontrollerini koronavirÃ¼sten korkmadan gÃ¼venli bir ÅŸekilde yaptÄ±rmalarÄ±, hem gÃ¶rme sorunlarÄ±nÄ± azaltacak hem de eÄŸitimden geri kalmamalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.Â 

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