Pandemide normal ekmek yerine bu ekmek tüketildi: Roll ekmek

Yiğit, "Ekmek satışları pandemiden dolayı yüzde 40 azaldı. Allah'a şükür yine de iyi. Genelde fabrikaların işi durdurmasından dolayı roll ekmeğe dönüldü. Fırıncıların işi etkilendi. İki ilçede 85 fırında günlük 250, 300 bin ekmek üretimi var. Pandemi de evde yapılan ekmekler de çok etkili bir unsur değil. Ama sonuçta insanlar evlerinde kendi ekmeklerini yaptılar az da olsa etkiledi diyebiliriz. Bu fırınlarda toplam bin kişiye istihdam sağlamaktadır" dedi.