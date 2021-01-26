DHA
• 26 Ocak 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
Pandemide normal ekmek yerine bu ekmek tüketildi: Roll ekmek
Tekirdağ'da sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu ve Ergene ilçelerinde pandemi döneminde normal ekmek satışları yüzde 60 azalırken, yoğun talep gören roll ekmek olarak isimlendirilen küçük yuvarlak ekmeklerin satışları günlük 10 binden 60 bine çıktı. Çorlu'da 40 yıldır fırın işleten İsmet İçem, sanayi bölgelerinde bulunan bir çok fabrikanın hijyenik ve ambalajlı olması nedeniyle roll ekmeğe döndüğünü, iade garantisi ile israfın da önüne geçildiğini belirterek, "Türkiye genelinde israfın haddi hesabı yok. Yunanistan nüfusu kadar ekmeğimiz çöpe gidiyor" dedi.
DHA
• 26 Ocak 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu ve Ergene ilçesindeki fabrikalar, pandemi döneminde normal ekmek yerine 40 gram üretilen roll ekmeğe dönüş yaptı. Roll ekmeklerin satışında büyük artış yaşanırken, normal ekmek satışları yüzde 40 azaldı.
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Yiğit, "Ekmek satışları pandemiden dolayı yüzde 40 azaldı. Allah'a şükür yine de iyi. Genelde fabrikaların işi durdurmasından dolayı roll ekmeğe dönüldü. Fırıncıların işi etkilendi. İki ilçede 85 fırında günlük 250, 300 bin ekmek üretimi var. Pandemi de evde yapılan ekmekler de çok etkili bir unsur değil. Ama sonuçta insanlar evlerinde kendi ekmeklerini yaptılar az da olsa etkiledi diyebiliriz. Bu fırınlarda toplam bin kişiye istihdam sağlamaktadır" dedi.
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Roll ekmekte pandemiden önce böyle bir talep yoktu. Çok düşük sayıda üretimimiz vardı. Pandemiden sonra sanayi bölgesi olduğu için roll ekmek talebi çok geldi. Şu anda 3 bin adetten şu an günde 20 bin adet üretim seviyesine çıktık. Böylece bizim açımızdan israfı önlemiş oluyorduk. Biz kalan ekmekleri iade alıyorduk. Böylece bu ekmek üç gün dayanabiliyor" dedi.
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