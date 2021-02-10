Pandemide psikiyatrik hastalıklara karşı önemli öneriler

Pandemi sürecini en az sorunla atlatabilmek için yapılması gerekenler: -Kendinize iyi bakın, tüm önlemleri gerektiği kadar alın.

-Var olan rutinlerinizi koruyun ya da yeni rutinler oluşturun, zamanınızı planlayın.

-Spor, yoga, gevşeme egzersizleri gibi yöntemler ile hem bedeninizi hem de ruhunuzu rahatlatın,

-Uygun şekilde sosyalleşin, çevrenizden destek alın ve çevrenize destek verin.

-Olumsuz haberlere olan maruziyetinizi sınırlandırın, olumlu gelişmelerin farkında olun.

-İhtiyaç duyduğunuzda psikiyatrik desteğe başvurun.