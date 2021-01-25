Pandemiye rağmen keyifli bir yarıyıl tatili geçirmenin yolları

Yarışma ve rekabetin ön planda olmadığı tüm aile üyelerinin katılabileceği oyunlar oynanabilir. Puzzle, bulmaca, bilgi kartlarıyla keyifli ve aynı zamanda verimli vakit geçirilebilir. Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün ortalama 30-40 dakikalık çocukları çok yormayacak çalışmalar veya konu tekrarı faydalı olacaktır. Ders çalışmaları konusunda baskı yapmamak, zorlamamak, sert ve suçlayıcı uyarılardan kaçınmak önemli. Çocuklar online dersler olmadığında tablet ve telefonla vakit geçirmek isteyebilirler. Tatilde de ekran süresi ve sınırlar mutlaka hatırlatılmalı ve bu sınır her gün aynı olmalı. Anne ve babalar bu kuralları sürdürürken mutlaka tutarlı ve istikrarlı olmalı. Evde yapacak bir şey bulamadığını ve sıkıldığını söyleyen çocuklara ebeveynler, evde de olsa neler yapabileceği, vaktini nasıl verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebileceği konusunda tavsiyeler vermeli.