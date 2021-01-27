Sağlıklı bir hamilelik süreci için hangi vitamin ve mineraller tüketilmelidir?

Sağlıklı anne, sağlıklı bebek demektir Hamilelik dönemi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için çok önemli bir süreçtir. Bu dönemde vücut sadece anne adayı için değil bebek için de çalışmaya başlar. Anne adayının tükettiği her besin bebek için hayati bir öneme sahiptir.