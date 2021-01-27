• 27 Ocak 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
Sağlıklı bir hamilelik süreci için hangi vitamin ve mineraller tüketilmelidir?
Hamilelik dönemi oldukça özel bir süreç olmakla beraber çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Olası sağlık sorunlarını minimize etmek ve bebeğin gelişimini en iyi şekilde sağlamaksa doğru besinlerle mümkündür. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan, hamilelik sürecinde mutlaka alınması gereken vitamin ve mineraller hakkında bilgi verdi.
• 27 Ocak 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
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Sağlıklı anne, sağlıklı bebek demektir
Hamilelik dönemi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için çok önemli bir süreçtir. Bu dönemde vücut sadece anne adayı için değil bebek için de çalışmaya başlar. Anne adayının tükettiği her besin bebek için hayati bir öneme sahiptir.
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Dolayısıyla bu süreçte anne adayının doğru ve dengeli beslenmesi, alması gereken vitamin ve mineraller konusunda bilinçli olması gerekir. Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, omega3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir.
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Çinko ile erken doğum riskini azaltın
Büyüme, gelişme, üreme ve enzimlerin fonksiyonlarında önemli bir rol üstlenen çinko, aynı zamanda erken doğum riskini azaltmada etkili bir faktördür. Bu konuda yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde ihtiyacından daha az çinko alan kadınların erken doğum ve düşük riskine daha yakın olduklarını göstermiştir. Et ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yağlı tohumlar tüketilerek çinko ihtiyacı sağlanabilir.
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