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• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Sakın ihmal etmeyin! Çocukların zihinsel gelişimini etkiliyor

Sağlıklı beslenmek insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Özellikle de çocukların hem gelişimini hem de okuldaki başarısını büyük ölçüde etkiliyor. Yeterli ve zengin beslenemeyen çocuklarda kansızlık ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da çocuğun okul başarısı olumsuz etkileniyor. Çocuklarda kansızlığın önemli sorunlara neden olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Ersin Sarı hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi.

• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Çocuklarda kansızlığa sıkça rastlanıyor…
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Çocuklarda kansızlığa sıkça rastlanıyor…

Kansızlık; kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) sayısının o yaşa göre olması gereken değerlerin altına düşmesi durumudur. Kansızlık, her yaşta görülebilmekle beraber demir eksikliğine bağlı olarak sıklıkla çocuklarda ortaya çıkmaktadır.

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Çocuklarda kansızlık hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Önemsenmediği durumlarda tedavi yapılmazsa çocuklarda sık hastalanma ve gelişme geriliğine sebep olur.

3Demir ve B12 eksikliğinin yanı sıra kronik hastalıklarda tetikleyici

Demir ve B12 eksikliğinin yanı sıra kronik hastalıklarda tetikleyici

Çocuklarda kansızlığın en sık görülen nedeni demir eksikliğidir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmaması durumunda kırmızı kan hücreleri gerekli hemoglobini üretemez.

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Vitamin B12 ve folik asitin besinlerle yeterli alınmaması durumunda kansızlık ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte böbrek hastalıkları, artrit ve lupus gibi hastalıklar kansızlığa neden olmaktadır.

5Eğer çocuğunuz bu belirtileri gösteriyorsa…

Eğer çocuğunuz bu belirtileri gösteriyorsa…

Kansızlık olan çocukların bağışıklık sistemi zayıftır, kolayca hastalanabilirler. Çocuklarda kansızlık aşağıdaki belirtilerle ortaya çıkar:• Halsizlik,
• İştahsızlık,
• Soluk ten rengi,
• Baş dönmesi,
• Sürekli hasta olma,
• Kalpte çarpıntı,
• Geç algılama, zihinsel gelişim geriliği
• Zihinsel gelişiminin yavaş olması.

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