Sakın ihmal etmeyin! Çocukların zihinsel gelişimini etkiliyor

Çocuklarda kansızlığa sıkça rastlanıyor… Kansızlık; kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) sayısının o yaşa göre olması gereken değerlerin altına düşmesi durumudur. Kansızlık, her yaşta görülebilmekle beraber demir eksikliğine bağlı olarak sıklıkla çocuklarda ortaya çıkmaktadır.