• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Sakın ihmal etmeyin! Çocukların zihinsel gelişimini etkiliyor
Sağlıklı beslenmek insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Özellikle de çocukların hem gelişimini hem de okuldaki başarısını büyük ölçüde etkiliyor. Yeterli ve zengin beslenemeyen çocuklarda kansızlık ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da çocuğun okul başarısı olumsuz etkileniyor. Çocuklarda kansızlığın önemli sorunlara neden olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Ersin Sarı hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi.
• 02 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Çocuklarda kansızlığa sıkça rastlanıyor…
Kansızlık; kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) sayısının o yaşa göre olması gereken değerlerin altına düşmesi durumudur. Kansızlık, her yaşta görülebilmekle beraber demir eksikliğine bağlı olarak sıklıkla çocuklarda ortaya çıkmaktadır.
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