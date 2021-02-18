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• 18 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:

Salatanızı lezzetlendirmek için hazırlayabileceğiniz 5 sos

Salata yemek birçok kişi için keyifsiz ve yavan bir şeydir. Ancak bunun sebebi, aslında salataya lezzet katacak doğru sosların kullanılmamasıdır. Salatınızı renklendirmek ve salata yemeyi daha keyifli, iştah açıcı bir hale getirmek için evde hazırlayabileceğiniz 5 sosu sizler için açıklıyoruz... -MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 18 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
11) Fıstık ezmeli sos
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1) Fıstık ezmeli sos

Alışılmadık bir şey arıyorsanız bu sos tam size göre! 2 yemek kaşığı fıstık ezmesini eritin. Bunun içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı limon suyu ekledikten biraz tuz ve karabiber serpip iyice karıştırın. Tuzlu fıstık ezmesi ile tat olarak çok yakıştığı için salatanıza mango eklemeyi de deneyebilirsiniz. Bu sos özellikle marul ile hazırlanan salatalarda enfes oluyor.

22) Asyatik sos

2) Asyatik sos

Asya mutfağından hoşlanıyorsanız bu sade ama lezzetli sosu denemelisiniz. 2 yemek kaşığı susam yağını 2 yemek kaşığı soya sosu ile karıştırın, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı bal ekleyip karıştırın. Bu sosu özellikle Çin marulu ve havuçla deneyebilirsiniz.

33) Akdeniz sosu

3) Akdeniz sosu

Bu sosu, taze salatalık ve domatesle birlikte kullanmayı deneyin. Salatanıza 1 fincan küp küp doğranmış beyaz peynir, kuru kekik, biraz taze maydanoz ve 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekleyin. Bu sos, herhangi bir salatayı bile taze ve lezzetli hale getirmeye yetiyor.

44) Tzatziki sosu

4) Tzatziki sosu

Bu salata sosu sizi Yunanistan'da deniz kenarında geçen güneşli bir güne götürecek. 1 fincan yoğurdu yarım fincan kadar fincan ince dilimlenmiş veya rendelenmiş salatalık, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 diş ezilmiş sarımsak ve 2 çay kaşığı limon suyu ile karıştırın. Bu sos salatalık, yeşil biber, marul ve domates gibi çıtır sebzelerde en iyi tadı verir.

55) Balsamik sos

5) Balsamik sos

Balsamik salata sosu, salatanıza lezzet katmak için mükemmel bir alternatiftir. Salataya istenilen, beklenen tadı verir. 3 yemek kaşığı zeytinyağını 2 yemek kaşığı balzamik sirke ile karıştırın, içine son olarak tuz ve karabiber ekleyin. Bu basit salata sosu dakikalar içinde hazırlanabilir ve her seferinde harika bir tada sahiptir.

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