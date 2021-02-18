Salatanızı lezzetlendirmek için hazırlayabileceğiniz 5 sos

1) Fıstık ezmeli sos Alışılmadık bir şey arıyorsanız bu sos tam size göre! 2 yemek kaşığı fıstık ezmesini eritin. Bunun içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı limon suyu ekledikten biraz tuz ve karabiber serpip iyice karıştırın. Tuzlu fıstık ezmesi ile tat olarak çok yakıştığı için salatanıza mango eklemeyi de deneyebilirsiniz. Bu sos özellikle marul ile hazırlanan salatalarda enfes oluyor.