• 18 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
Salatanızı lezzetlendirmek için hazırlayabileceğiniz 5 sos
Salata yemek birçok kişi için keyifsiz ve yavan bir şeydir. Ancak bunun sebebi, aslında salataya lezzet katacak doğru sosların kullanılmamasıdır. Salatınızı renklendirmek ve salata yemeyi daha keyifli, iştah açıcı bir hale getirmek için evde hazırlayabileceğiniz 5 sosu sizler için açıklıyoruz... -MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 18 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
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1) Fıstık ezmeli sos
Alışılmadık bir şey arıyorsanız bu sos tam size göre! 2 yemek kaşığı fıstık ezmesini eritin. Bunun içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı limon suyu ekledikten biraz tuz ve karabiber serpip iyice karıştırın. Tuzlu fıstık ezmesi ile tat olarak çok yakıştığı için salatanıza mango eklemeyi de deneyebilirsiniz. Bu sos özellikle marul ile hazırlanan salatalarda enfes oluyor.
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4) Tzatziki sosu
Bu salata sosu sizi Yunanistan'da deniz kenarında geçen güneşli bir güne götürecek. 1 fincan yoğurdu yarım fincan kadar fincan ince dilimlenmiş veya rendelenmiş salatalık, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 diş ezilmiş sarımsak ve 2 çay kaşığı limon suyu ile karıştırın. Bu sos salatalık, yeşil biber, marul ve domates gibi çıtır sebzelerde en iyi tadı verir.
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