Sapları ve kökleri çöpe atmayın! İşte israfı önlemenin yolları

Kendi bağışıklığımızı korumak adına attığımız her adımda farkında olmadan gıda israfını tetikliyor ve doğaya olan kötü yükü artırıyor olabiliriz. Evimizde gıda israfını önleyerek hem kendi sağlığımızı koruyabilir hem de beslenme eşitsizliklerini durdurmak için bir adım atabiliriz.