• 30 Ocak 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
Sapları ve kökleri çöpe atmayın! İşte israfı önlemenin yolları
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, gıdayı doğru saklamanın, israfı önlemede önemli olduğuna dikkat çekerek konu hakkında bilgi verdi.
• 30 Ocak 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
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Her yıl 1 milyar 300 milyon ton gıda israf ediliyor. Her yıl açlık çeken insanları dört misli doyurmaya yetecek kadar gıda çöpe gidiyor. Üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 14'ü satış noktasına dahi ulaşamadan kaybediliyor.
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