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12.06.2020 - 16:08 |

Satın alma, kendin yap: Yaz için saç bakımı

Soğuk ve kasvetli havaları geride bırakıp; açık havada eğlence zamanı! Birçoğumuz için yaz; havuz, barbekü ve tatil anlamına gelir. Ancak aynı zamanda bazı kişiler için bunaltıcı hava, güneş ve klordan zarar görmüş saçlar anlamına da gelebilir. Yazın olumsuz etkilerini kendi hazırladığınız yöntemlerle silmeye hazır mısınız? İşte detaylar...

Satın alma, kendin yap: Yaz için saç bakımı
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1. Saç açıcı

Yaz, saç renginizi değiştirmek için harika bir zamandır.

Sarışınlar için bu papatya spreyi gibi saç açıcıların yapılması kolaydır ve genellikle sadece birkaç bileşen gerektirir. Basit bir tarif için, tarçın tozunu küçük bir avuç saç kremine karıştırın ve saçınızı tarayın. Saçınızı bir duş bonesine sarıp bir gece bekleyin.

Bu yöntem sadece saçlarınızı aydınlatmak için harika bir yol değil aynı zamanda muhteşem bir nemlendirici!

2. SPF saç misti

Cildinizi güneş kremi ile korusanız da, saçlarınızı unutmayın! Güneş, cildiniz gibi saçınıza da zarar verebilir. Kolay saç güneş koruma saç misti için en sevdiğiniz güneş koruma kremini su ile seyreltin ve saçınıza sürün. Bir başka seçenek ise, 5-10 damla üzüm çekirdeği yağını, ½ bardak suya (sade veya gül suyu) ekleyip saçınıza sürebilirsiniz.

3. Saç derisi koruyucu

Saç derisi sağlığı, saç sağlığınızı en çok etkileyen faktördür. Saç telleriniz nasıl güneşten zarar görüyorsa; saç deriniz de bundan olumsuz etkilenebilir. Tahriş olmuş bir saç derisini yatıştırmak için; zeytinyağı, jojoba yağı, bitki özleri ve uçucu yağlardan yararlanabilirsiniz.

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