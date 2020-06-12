Satın alma, kendin yap: Yaz için saç bakımı

1. Saç açıcı



Yaz, saç renginizi değiştirmek için harika bir zamandır.



Sarışınlar için bu papatya spreyi gibi saç açıcıların yapılması kolaydır ve genellikle sadece birkaç bileşen gerektirir. Basit bir tarif için, tarçın tozunu küçük bir avuç saç kremine karıştırın ve saçınızı tarayın. Saçınızı bir duş bonesine sarıp bir gece bekleyin.



Bu yöntem sadece saçlarınızı aydınlatmak için harika bir yol değil aynı zamanda muhteşem bir nemlendirici!



2. SPF saç misti

Cildinizi güneş kremi ile korusanız da, saçlarınızı unutmayın! Güneş, cildiniz gibi saçınıza da zarar verebilir. Kolay saç güneş koruma saç misti için en sevdiğiniz güneş koruma kremini su ile seyreltin ve saçınıza sürün. Bir başka seçenek ise, 5-10 damla üzüm çekirdeği yağını, ½ bardak suya (sade veya gül suyu) ekleyip saçınıza sürebilirsiniz.



3. Saç derisi koruyucu



Saç derisi sağlığı, saç sağlığınızı en çok etkileyen faktördür. Saç telleriniz nasıl güneşten zarar görüyorsa; saç deriniz de bundan olumsuz etkilenebilir. Tahriş olmuş bir saç derisini yatıştırmak için; zeytinyağı, jojoba yağı, bitki özleri ve uçucu yağlardan yararlanabilirsiniz.