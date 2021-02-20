DHA
• 20 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
Siyah, yeşil ve beyaz çay arasındaki farklar
Severek içtiğimiz çay türleriyle ilgili neler biliyoruz? Çay türlerinin işleme ve hasat farkına göre isimlendirildiğini belirten Uzman Diyetisyen Kübra Şahin siyah, yeşil ve beyaz çay arasındaki farkları anlatarak önemli bilgiler verdi. İşte antioksidan yönünden en zengin çay türü...
DHA
• 20 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
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İşleme ve hasat farklılıklarına göre çayların siyah, yeşil ve beyaz gibi farklı şekilde isimlendirildiğini belirten Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, “Yeşil çay, taze çay yapraklarının ısıl işlem, kıvırma ve kurutulmasıyla üretilmekte iken siyah çay üretiminde soldurma, kıvırma, oksidasyon ve kurutma yöntemleri uygulanmaktadır.
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Beyaz çay ise çay bitkisinin sadece tomurcuklarının ve genç yapraklarının kullanılması yönüyle diğer çaylardan ayrılmaktadır" dedi.
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Yeşil çayın antioksidan içeriği yüksek, kafein miktarı daha az
Yeşil çayın antioksidan içeriğinin yüksek, kafein miktarının ise daha az olduğuna dikkat çeken Şahin, “Beyaz çay, çok fazla tadı ve rengi yoktur. Siyah çay ile yeşil çay arasındaki tek fark işlenmelerinden kaynaklanan tat, renk ve aromadır.
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