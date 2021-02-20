Siyah, yeşil ve beyaz çay arasındaki farklar

Yeşil çayın antioksidan içeriği yüksek, kafein miktarı daha az Yeşil çayın antioksidan içeriğinin yüksek, kafein miktarının ise daha az olduğuna dikkat çeken Şahin, “Beyaz çay, çok fazla tadı ve rengi yoktur. Siyah çay ile yeşil çay arasındaki tek fark işlenmelerinden kaynaklanan tat, renk ve aromadır.