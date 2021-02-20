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DHA
• 20 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:

Siyah, yeşil ve beyaz çay arasındaki farklar

Severek içtiğimiz çay türleriyle ilgili neler biliyoruz? Çay türlerinin işleme ve hasat farkına göre isimlendirildiğini belirten Uzman Diyetisyen Kübra Şahin siyah, yeşil ve beyaz çay arasındaki farkları anlatarak önemli bilgiler verdi. İşte antioksidan yönünden en zengin çay türü...

DHA
• 20 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
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İşleme ve hasat farklılıklarına göre çayların siyah, yeşil ve beyaz gibi farklı şekilde isimlendirildiğini belirten Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, “Yeşil çay, taze çay yapraklarının ısıl işlem, kıvırma ve kurutulmasıyla üretilmekte iken siyah çay üretiminde soldurma, kıvırma, oksidasyon ve kurutma yöntemleri uygulanmaktadır.

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Beyaz çay ise çay bitkisinin sadece tomurcuklarının ve genç yapraklarının kullanılması yönüyle diğer çaylardan ayrılmaktadır" dedi.

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Şahin, beyaz çayın, yeşil ve siyah çaydan farklı olarak hiç fermantasyon işlemine uğramadığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

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“Yeşil çay, siyah çayla aynı bitkiden 'camellia sinensis'ten elde edilmesine rağmen aralarındaki tek farklılık, işleme tekniğinden kaynaklanır. Yeşil çayın yaprakları, siyah çaya göre çok daha az işlem görür.

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Aynı bitkiden elde edilen siyah çay için yapraklar yavaş yavaş kurutulur, yeşil çay ise yaprakların toplanır toplanmaz kavrulup hızla kurutulması ile elde edilir.

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Siyah çay kurutulurken oksijenle tepkimeye girer, yeşil çayın ise tepkimeye girmesine izin verilmez. Yeşil çay bitkisinin yaprakları, taze ve yeşil rengini kaybetmez.”

7Yeşil çayın antioksidan içeriği yüksek, kafein miktarı daha az

Yeşil çayın antioksidan içeriği yüksek, kafein miktarı daha az

Yeşil çayın antioksidan içeriğinin yüksek, kafein miktarının ise daha az olduğuna dikkat çeken Şahin, “Beyaz çay, çok fazla tadı ve rengi yoktur. Siyah çay ile yeşil çay arasındaki tek fark işlenmelerinden kaynaklanan tat, renk ve aromadır.

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Beyaz çayın diğer çaylara göre daha pahalı olmasının sebebi henüz açılmamış, çok taze çay yaprağı tomurcuklarından toplandığı için üretilebilecek miktar azdır. Bu tomurcukların elle toplanması maliyeti artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

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