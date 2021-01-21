• 21 Ocak 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
Tadına bakan bu lezzetten vazgeçemiyor: Nohut dürüm tescillendi
Gaziantep'te günlük olarak tüketilen ve yoğun talep gören acılı ve sade olarak yapılan nohut dürümü, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPE) tarafından tescillendi.
• 21 Ocak 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
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Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPE) tarafından tescillendi.
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'Tadına bakan bu lezzetten vazgeçemiyor'
Yemeden önce önyargı yaşayan vatandaşların yedikten sonra vazgeçemediği lezzetin tescillenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden kentteki dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün Gaziantep'in kültürü olarak kabul edildiğini söyledi.
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