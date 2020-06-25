Tavuğu dondurmak doğru mu? Tavuk nasıl dondurulmalıdır?

Tavuklarda yaygın olarak bulunan Salmonella gibi bakteriler ciddi hastalıklara ve potansiyel olarak ölüme yol açabilir.



Tavuğu dondurmak mikrobiyal büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatırken, gıda kaynaklı patojenlerin çoğunu öldürmez.



Çiğ tavukların çoğu plastik ambalajlı kaplarda satılsa da, bu ambalaj dondurucu için uygun değildir.

Tavuğu geldiği pakette bırakmak istiyorsanız, alüminyum folyo ile sarıp buzluğa kaldırın ya da ambalajından çıkardıktan sonra (yıkamayın!) tavuğu kilitli buz dolabı torbalarına yerleştirin ve dondurucuya kaldırın.



Çiğ tavuğu ambalajından çıkardıktan sonra, temas ettiği her şeyi; bıçakları, kesme tahtalarını, tezgahları ve ellerinizi iyice temizlemeniz önemlidir. Yıkamanıza gerek olmayan tek şey; tavuğun kendisidir.



Çiğ tavuk, uygun şekilde saklanırsa, dondurucuda süresiz olarak saklanabilir. Uzmanlar yine de olabildiğince hızlı tüketimi öneriyor.