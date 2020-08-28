Uzmanı açıkladı! Gerçek balın böyle olması gerekiyor

"Bunun yanı sıra gerçek balın fiyatı biraz pahalı olur. Ucuz bal mutlaka katkı maddeli olan ballardır. Çünkü gerçek bal fiyatları bellidir ve ucuza verilmez. İnsanlarımız bu faydalı gıda maddesi olan bal tüketimini yaparken bu uyarılara dikkat ederlerse gerçek bal tüketmiş olurlar" diye konuştu.