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• 28 Ağustos 2020 - 16:27 • Son Güncelleme:

Uzmanı açıkladı! Gerçek balın böyle olması gerekiyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, bal hasadının sonlarına yaklaşıldığı bugünlerde vatandaşın bala olan talebinin arttığını söyleyerek, sahte bal satışına karşı uyarılarda bulundu.

• 28 Ağustos 2020 - 16:27 • Son Güncelleme:
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Vitamin ve mineral kaynağı olan balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunuyor. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiren bal, demirle de dolaşım sistemini destekliyor.

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Doğal enerji kaynağı olarak bilinen bal, birçok sağlık problemini önlemede de önemli rol oynuyor. Hakiki balın vücuda faydaları varken, sahte balın da bir o kadar zararı oluyor.

3Gerçek bal zor akar

'Gerçek bal zor akar'

Eğitmen Yıldız Zeynep Mavi, Toros Dağları'nın eteklerindeki 2000 rakımlı Arpa alanı mevkisinde bal hasadına katılarak, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Balın tüketilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlatan Mavi, "Tüketici gerçek bal ile sahte bal arasındaki farkı bilebilir. Ama hemen hemen her gün kahvaltılarda sofralarımızda bulunan ve insanlarımızın tükettiği balın sahtesini herkes anlayamaz."

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"Öncelikle gerçek bal zor akar, katkı maddesi olan bal ise kolay akar. Gerçek balda kristalleşme olur ama sahte balda katkı maddesi olmasından dolayı kristalleşme olmaz."

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"Cam kavanoz ışığa tutulduğu zaman ışık sola yansıma yaparsa gerçek bal, ışık sağa yansıma yaparsa sahte baldır" dedi.

7Gerçek balı üreticiden alın

'Gerçek balı üreticiden alın'

En güvenilir balın üreticiden alınan bal olduğunu söyleyen Mavi, "İnsanlar gerçekten kaliteli ve gerçek bal tüketmek istiyorlarsa balı üreticisinden alması en doğrusudur."

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"Merdiven altında üretilen birçok bal, sahte olduğu gibi insan sağlığına da zararları oluyor. Onun için gerçek balın, gerçek bal üreticisinden alınması gerekiyor."

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"Bunun yanı sıra gerçek balın fiyatı biraz pahalı olur. Ucuz bal mutlaka katkı maddeli olan ballardır. Çünkü gerçek bal fiyatları bellidir ve ucuza verilmez. İnsanlarımız bu faydalı gıda maddesi olan bal tüketimini yaparken bu uyarılara dikkat ederlerse gerçek bal tüketmiş olurlar" diye konuştu.

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Erdemli’deki bal üreticileri ise gerçek balın üreticilerden alınması gerektiğini söyleyerek, bu sene rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyat ve satışlardan mutlu olduklarını belirtti.

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