• 28 Ağustos 2020 - 16:27 • Son Güncelleme:
Uzmanı açıkladı! Gerçek balın böyle olması gerekiyor
Mersin’in Erdemli ilçesinde, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, bal hasadının sonlarına yaklaşıldığı bugünlerde vatandaşın bala olan talebinin arttığını söyleyerek, sahte bal satışına karşı uyarılarda bulundu.
• 28 Ağustos 2020 - 16:27 • Son Güncelleme:
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Vitamin ve mineral kaynağı olan balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunuyor. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiren bal, demirle de dolaşım sistemini destekliyor.
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'Gerçek bal zor akar'
Eğitmen Yıldız Zeynep Mavi, Toros Dağları'nın eteklerindeki 2000 rakımlı Arpa alanı mevkisinde bal hasadına katılarak, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
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Balın tüketilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlatan Mavi, "Tüketici gerçek bal ile sahte bal arasındaki farkı bilebilir. Ama hemen hemen her gün kahvaltılarda sofralarımızda bulunan ve insanlarımızın tükettiği balın sahtesini herkes anlayamaz."
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