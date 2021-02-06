Uzmanından ailelere çocukların ruh sağlığı için öneriler

Bireysel olarak en fazla 10-15 dakika oyun oynayabilirler ve oyun bitiminde yetişkin desteğine ihtiyaç duyarlar. Çocuğa ayrılan sadece bir saatlik zaman dilimi onun için yeterli olacak ve sonrasında ebeveyne olan ilgisi dağılacaktır. Bu bir saatlik zaman diliminde planlı bir oyun kurgulamaya gerek kalmadan sadece onunla sohbet etmek, yerde yuvarlanmak, boğuşmak, gıdıklamak bile yeterli olacaktır.