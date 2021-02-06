• 06 Şubat 2021 - 11:14 • Son Güncelleme:
Uzmanından ailelere çocukların ruh sağlığı için öneriler
Koronavirüsle birlikte yetişkinlerin günlük yaşantısında olan değişim çocuklarda da oldu. Bu süreçte çocukların ruh sağlığının yetişkinlere göre daha çok etkilendiğini dile getiren Dr. Fatma Özkür Duman, ailelere önerilerde bulundu.
• 06 Şubat 2021 - 11:14 • Son Güncelleme:
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Çocuklarımızın bir anda bütün düzeni değişti ve evde sınırlı bir alanda yaşamaya başladılar. Dışarı çıkmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak, sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek gibi birçok aktiviteden uzak kalmışlardır. Bu durum ister istemez çocuklarımızda korku, kaygı, öfke gibi duygular uyandırmaya başlamıştır. Tüm bu risk faktörlerine karşı çocuklarımızın ruh sağlığını korumak her şeyden önemlidir.
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Aşırı kaygılı ve koruyucu tutum çocuğun korkmasına, ne yapacağını bilemez hale gelmesine sebep olur ve ruh sağlığını olumsuz etkiler. Ebeveynler, yaşanan kötü olaylar karşısında hissettiklerini ve düşündüklerini çocuğa daha pozitif yansıtmalı, olumsuz atmosfer yaratmaktan kaçınmaya çalışmalı, çocuğun hissettiği rahatsız edici duyguları kabul etmelidir. Bu durum çocuğun, içinde bulunduğumuz süreçten daha az etkilenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çocuğa güven duygusu vererek onu rahatlatacaktır.
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Ev işlerinde sorumluluk verilebilir
Ayrıca bu dönemde sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için akranları ile çevrimiçi olarak bir araya gelmeleri ve sohbet etmeleri sağlanmalı, uygun olan saatlerde dışarı çıkarak açık havada oyun oynamaya ve yürüyüşlere zaman ayrılmalı, ev içerisinde çocukla daha çok iletişim kurmaya dikkat edilmelidir.
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