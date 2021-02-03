Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar

'Her yıl bacalarınızı kontrol ettirin veya temizleyin' Isıtma sistemi, şofben, diğer gaz ve yakma cihazların her yıl yetkili bir teknisyen tarafından kontrol yaptırılmasının önemine vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Sultanoğlu, "Taşınabilir alevsiz kimyasal ısıtıcıları iç mekanlarda kullanmayın. Buzdolabınızdan bir koku alıyorsanız, bu karbonmonoksit sızıntısı olabileceği anlamına gelebilir.