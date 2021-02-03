DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sultanoğlu doğalgaz ve soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
DHA
• 03 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sultanoğlu, karbonmonoksidin renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olduğuna dikkat çekerek "Karbonmonoksit, karbon içeren yakıtların yanması sırasında oluşur. Havadan hafif olan karbonmonoksit, odanın tavanında birikir. Akut ve kronik zehirlenmelere yol açar. Asıl olarak yanma tam olmadığında oluşur" dedi.
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'Karbonmonoksitin diğer adı sessiz katildir'
Vücuda solunum yoluyla giren karbonmonoksit gazının doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellediğini ifade eden Öğretim Üyesi Sultanoğlu," Karbonmonoksit alyuvara (kırmızı kan hücresi) oksijenden 250 kat daha güçlü bağlandığı için zehirlenmelere neden olur.
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'Gebelerde anneden ziyade bebek çok ciddi risk altındadır'
Hamileler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, zehirlendikten sonra bilincini kaybeden ve göğüs ağrısı olan bireylerin risk grubunda olduğuna dikkat çeken Sultanoğlu, "Gebelerde anneden ziyade bebek çok ciddi risk altındadır. Buna fetüsün kan hücrelerinin, yetişkin kan hücrelerine kıyasla karbonmonoksidi daha kolay alması neden olur.
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