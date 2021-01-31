Uzmanından uyarı: Salatanıza bu besinleri koymayın

Fazla zeytinyağı kilo almanıza neden olabilir Salatada bir yemek kaşığından fazla zeytinyağının vücut yağı artışına sebep olabileceğini söyleyen Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Yağ ve tuz eklenmeden yapılan domates, salatalık, biber ve çeşitli yeşilliklerden oluşan bir salatanın kalori değeri neredeyse sıfır olduğundan öğünlerin yanında sınırsız olarak verebilmekteyiz ancak içerisine eklenen çeşitli yağ, protein ve karbonhidratlar ile başlı başına alternatif bir ana öğün olabilir.