DHA
• 31 Ocak 2021 - 15:40 • Son Güncelleme:
Uzmanından uyarı: Salatanıza bu besinleri koymayın
Sağlıklı beslenmenin bir parçası olan salataların içerisine konan besinlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Sağlıklı yiyecek olarak adlandırılan salataların içine koyduklarımız maalesef sağlıksız bir hal alabilir" dedi.
DHA
• 31 Ocak 2021 - 15:40 • Son Güncelleme:
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Salataların sağlıklı olması açısından içeriğine dikkat etmek gerektiğini belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Salataların içerisine konan besinlere dikkat edilmesi gerekir. Bu durum alışkanlık haline getirildiğinde ise hem kilo artışına sebep olabilir, hem de bazı hastalıklar için risk oluşturabilir" diye konuştu.
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Fazla zeytinyağı kilo almanıza neden olabilir
Salatada bir yemek kaşığından fazla zeytinyağının vücut yağı artışına sebep olabileceğini söyleyen Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Yağ ve tuz eklenmeden yapılan domates, salatalık, biber ve çeşitli yeşilliklerden oluşan bir salatanın kalori değeri neredeyse sıfır olduğundan öğünlerin yanında sınırsız olarak verebilmekteyiz ancak içerisine eklenen çeşitli yağ, protein ve karbonhidratlar ile başlı başına alternatif bir ana öğün olabilir.
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Salataların bir çoğu sanıldığı kadar masum değil
Salataların içerisinde yer alan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Çoğu zaman sağlıklı olması ve vicdan rahatlama amacıyla ana öğün olarak tercih edilen salataların da birçoğu ne yazık ki sanıldığı kadar masum değildir.
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Özellikle kilo verme veya koruma dönemindeysek salataların içerisinde yer alan peynir, tavuk, et, ton balığı gibi protein kaynakları, keten tohumu, kuru meyveler gibi karbonhidrat kaynakları, ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler ile zeytin gibi yağ kaynakları ile çeşitli soslar salataları yüksek kalorili bir öğün haline getirmektedir.
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