• 04 Şubat 2021 - 13:55 • Son Güncelleme:
'Vazgeçme eğilimi' olan öğrencilere tavsiyeler
Rehber Öğretmeni Fadime Ekici Bengü ve Psikolog Duygu Büşra Süren, pandemide odaklanma problemi yaşayan ve vazgeçme eğiliminde olan öğrencilerin sayısında hayli artış yaşandığına dikkat çekerek konu hakkında bilgi verdi.
• 04 Şubat 2021 - 13:55 • Son Güncelleme:
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Hedef geliştirin
Hedefimiz konusunda netsek hedefimize uygun bir plan hazırlayıp süreci ilerletme konusunda en önemli iki adımı atlatmış oluyoruz. Hedefimiz bizim bir yolda nasıl yürüyeceğimizin göstergesi olduğu gibi, çalışma planımızın daha verimli olmasını zaman planlaması kolay yapabilmemizi de sağlayacaktır. Burada unutulmaması gereken en önemli detaylardan biri; planımızın hedefe uygun olduğu kadar, öğrenme stilimizi destekleyici bir nitelikte olması gerektiğidir.
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Dengeyi kurun
Program içerisindeki denge her zaman destekleyicidir. Bu dengeyi şöyle düşünebiliriz: Diyelim ki çok zorlandığımız ve çok kolay gelen ikişer ders var. İki kolay dersi veya iki zor dersi bir arada çalışmaya çalışmak her ikisi açısından da verimimizi düşürebilir. Bu noktada, bir kolay ders bir zor ders gibi denge kurup ilerlemeyi hedeflemeliyiz.
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Saç rengimiz, kilomuz ve boyumuz nasıl farklıysa bir konuyu anlama yorumlama biçimimiz, zamandan verim alma biçimimiz farklılık göstermektedir. Bu sebeple, programımızın kişiye özel olması önem arz etmektedir. Hangi derse ne kadar zaman ayırıyorum, hangi ders benim için daha zorlayıcı/kolay bunları belirleyerek kendime uygun bir program hazırlamam daha kolay olacaktır.
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Günlük ufak tefek egzersizlerle kendimizi desteklediğimizde, beslenme ve uyku düzeninize dikkat ettiğinizde fiziksel ve zihinsel anlamda daha zinde kaldığınızı fark edeceksiniz. Gelişim çağında olduğunuzu düşündüğümüzde fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizin sağlam ilerlemesi için tüm bunlara dikkat etmemiz verimli bir süreç geçirmemizi sağlayacaktır.
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Ayrıca, fiziksel ve zihinsel gelişim için beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktiviteler, nefes egzersizleri de odaklanma problemleriyle baş etmekte yardımcı olacaktır. Bununla ilgili video ve uzman eğitimlerinden faydalanmak mümkün. Unutmamalıyız ki, süreci yönetebilmek adına, öncelikle problemin ne olduğunu belirlemeli, çözüm için ise öncelik sırası belirleyerek harekete geçmeliyiz. Bu bizim geleceğimiz, kendi geleceğimiz için şimdi durup bekleme değil, süreci yönetmeye karar verme ve harekete geçme vakti.
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Eğitim sürecinde ‘uzaktan sosyal olabilmek’ oldukça önemli. Online platformlarda ders konsantrasyonunun düştüğü ve katılımın azıldığı şu süreçte, eğitimden ve sosyal çevreden uzaklaşmamak adına devamlılık çok önemli. ‘Zaten verimli olmuyor’, ‘derse katılsak da anlamıyoruz’ düşüncelerinin yerine devam etmeye çabalamak eylemini yerleştirebilirsiniz. Bir şeyin devamlılığının olması, motivasyonu ayakta tutan en önemli etkenlerden biridir. Böylelikle motivasyon için ilk adımı atmış sayılacaksınız.
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