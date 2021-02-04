'Vazgeçme eğilimi' olan öğrencilere tavsiyeler

Dengeyi kurun Program içerisindeki denge her zaman destekleyicidir. Bu dengeyi şöyle düşünebiliriz: Diyelim ki çok zorlandığımız ve çok kolay gelen ikişer ders var. İki kolay dersi veya iki zor dersi bir arada çalışmaya çalışmak her ikisi açısından da verimimizi düşürebilir. Bu noktada, bir kolay ders bir zor ders gibi denge kurup ilerlemeyi hedeflemeliyiz.