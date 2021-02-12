• 12 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:
Yüzünüzü nemlendirirken bilmeniz gereken 9 şey
Nemlendirme, cilt bakım rutininizin en önemli adımlarından biridir. Bu önemli güzellik adımı hakkında doğru olduğu sanılan birçok yanlış bilgi var. İşte yüzünüzü nemlendirirken bilmeniz gereken 9 şey... PEMBENAR ÖZEL
• 12 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:
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Her cilt tipi nemlendirilmeye ihtiyaç duyar
Nemlendirmek, cilt tipiniz ne olursa olsun aksatılmaması gereken bir güzellik prosedürüdür. Yağlı cilt tiplerinin nemlendirilmemesi veya daha da kötüsü "kurutulması" gerektiği şeklindeki yaygın yanılgıya kapılmayın.
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Sabah ve akşam nemlendirmeyi unutmayın
Geceleri cildiniz kendini yeniler ve cilt hücrelerini ve bariyer işlevini yenilemek için neme ihtiyaç duyar. Sabahları SPF ve antioksidanlarla formüle edilmiş nemlendirici, cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından ve dışarıdaki çevresel saldırganlardan korumaya yardımcı olur. Bu neden ile hem gece hem de gündüz nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir.
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Nemlendiriciyi mevsimsel olarak değiştirebilirsiniz
Hava değişikliklerinde, sıcaklık ve nem yükseldiğinde daha hafif bir nemlendiriciye geçmek gerekiyor. Çünkü hava değişiklikleri cilt ihtiyaçlarını ve durumlarını da etkiliyor. Soğuk havalarda ise daha yoğun yapıdaki nemlendiriciler tercih edilebilir.
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Gece kremleri
Cildiniz için ekstra nemlendirme mi arıyorsunuz? O halde gece kullanımına özel olarak hazırlanan yoğun nemlendirici özelliklere sahip gece kremlerinden faydalanabilirsiniz.
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Koyu lekeleri giderir
Koyu lekeleriniz varsa, C vitamini ile formüle edilmiş bir nemlendirici zamanla koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. C ve E Vitaminleri ve nazikçe peeling yapan Lipo-Hidroksil Asit (LHA) gibi bileşenler bu tür problemler yaşayan kişilerin tercih etmeleri gereken içeriklerdir.
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