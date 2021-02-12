Geri Dön

Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCilt Bakımı Haberleri Yüzünüzü nemlendirirken bilmeniz gereken 9 şey
• 12 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:

Yüzünüzü nemlendirirken bilmeniz gereken 9 şey

Nemlendirme, cilt bakım rutininizin en önemli adımlarından biridir. Bu önemli güzellik adımı hakkında doğru olduğu sanılan birçok yanlış bilgi var. İşte yüzünüzü nemlendirirken bilmeniz gereken 9 şey... PEMBENAR ÖZEL

• 12 Şubat 2021 - 13:18 • Son Güncelleme:
1Her cilt tipi nemlendirilmeye ihtiyaç duyar
ABONE OL

Her cilt tipi nemlendirilmeye ihtiyaç duyar

Nemlendirmek, cilt tipiniz ne olursa olsun aksatılmaması gereken bir güzellik prosedürüdür. Yağlı cilt tiplerinin nemlendirilmemesi veya daha da kötüsü "kurutulması" gerektiği şeklindeki yaygın yanılgıya kapılmayın.

2

Eğer cildinizi kurumaya terk ederseniz, cildiniz daha fazla yağ üreterek nem eksikliğini aşırı yağ üretimi ile telafi etmeye çalışabilir. Kuru ciltler; gliserin veya hyaluronik asit gibi içeriklerle formüle edilmiş nemlendiricilerden daha fazla verim alır.

3

Hassas ciltler, alkol ve parfümsüz nemlendiricilerden yararlanmalıdır. Yağlı cilde sahip olan kişiler komedojenik olmayan, yağsız nemlendirici formülleri tercih etmelidir.

4Daha fazlası her zaman daha iyi değildir

Daha fazlası her zaman daha iyi değildir

Yanağınıza, alnınıza, çenenize ve burnunuza bezelye büyüklüğünde bir miktar nemlendirici uygulamak ihtiyacı karşılar. Ancak ihtiyaç duyulandan daha fazla nemlendirici uygulamak gözenekleri tıkayabilir ve akne oluşumuna neden olabilir.

5Antioksidanlar cildinizi korumaya yardımcı olabilir

Antioksidanlar cildinizi korumaya yardımcı olabilir

C vitamini, retinol, ferulik asit ve yeşil çay gibi antioksidanlar cildinizi serbest radikallerden korumaya yardımcı olur. Antioksidanlarla formüle edilmiş nemlendiriciler cildinizi korur ve nemlendirir.

6Sabah ve akşam nemlendirmeyi unutmayın

Sabah ve akşam nemlendirmeyi unutmayın

Geceleri cildiniz kendini yeniler ve cilt hücrelerini ve bariyer işlevini yenilemek için neme ihtiyaç duyar. Sabahları SPF ve antioksidanlarla formüle edilmiş nemlendirici, cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından ve dışarıdaki çevresel saldırganlardan korumaya yardımcı olur. Bu neden ile hem gece hem de gündüz nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir.

7Nemlendiriciyi mevsimsel olarak değiştirebilirsiniz

Nemlendiriciyi mevsimsel olarak değiştirebilirsiniz

Hava değişikliklerinde, sıcaklık ve nem yükseldiğinde daha hafif bir nemlendiriciye geçmek gerekiyor. Çünkü hava değişiklikleri cilt ihtiyaçlarını ve durumlarını da etkiliyor. Soğuk havalarda ise daha yoğun yapıdaki nemlendiriciler tercih edilebilir.

8Gece kremleri

Gece kremleri

Cildiniz için ekstra nemlendirme mi arıyorsunuz? O halde gece kullanımına özel olarak hazırlanan yoğun nemlendirici özelliklere sahip gece kremlerinden faydalanabilirsiniz.

9Koyu lekeleri giderir

Koyu lekeleri giderir

Koyu lekeleriniz varsa, C vitamini ile formüle edilmiş bir nemlendirici zamanla koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. C ve E Vitaminleri ve nazikçe peeling yapan Lipo-Hidroksil Asit (LHA) gibi bileşenler bu tür problemler yaşayan kişilerin tercih etmeleri gereken içeriklerdir.

10Nemlendiriciler ince çizgileri önleyebilir

Nemlendiriciler ince çizgileri önleyebilir

Yüzünüzde oluşan ince çizgileri fark ettiniz mi? Doğru formüle sahip nemlendirici bir ürünle cildiniz daha sıkı, daha parlak ve nemli hale getirebilirsiniz.

11Cildinize masaj yapın

Cildinize masaj yapın

Yüzünüze hızlıca nemlendirici sürmek zorunda değilsiniz. Doğru teknikle cildinize gerçekten masaj yaparak ışıltılı bir görüntü katabilirsiniz. Yüzünüze masaj yapmak cildinizdeki kan akışını da hızlandıracaktır.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Burnunuzun soğuk olması ne anlama gelir?

14 Şubat'a özel aşk hormonunuzu artıracak beslenme önerileri

Şişkinlikten kurtulmanın kolay yolları

Doğurganlığı artırmak için bu besinleri tüketin! Hamile kalmak isteyenlere öneriler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet