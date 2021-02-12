Yüzünüzü nemlendirirken bilmeniz gereken 9 şey

Sabah ve akşam nemlendirmeyi unutmayın Geceleri cildiniz kendini yeniler ve cilt hücrelerini ve bariyer işlevini yenilemek için neme ihtiyaç duyar. Sabahları SPF ve antioksidanlarla formüle edilmiş nemlendirici, cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından ve dışarıdaki çevresel saldırganlardan korumaya yardımcı olur. Bu neden ile hem gece hem de gündüz nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir.