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04.11.2020 - 00:00 |

Gayret gerekiyor

Ay bugün İkizler’de ilerlerken farklı alternatifler, seçimler içinde kalabiliriz.

Gayret gerekiyor
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Bugün ne yapılabilir? Ay bugün İkizler’de ilerlerken farklı alternatifler, seçimler içinde kalabiliriz. Çift durumlar kararsızlık ve bocalama getirebilir. Başkalarından öğrenebileceğimiz çok şey de var. Hemen öğleden sonraki saatleri daha iyi değerlendirmek mümkün. Bu saatlerde görüşmeler, ticari konular daha hızlı ilerleyebilir. 

Nelerden kaçınmalı? Saat 16:48’den sonra daha dağınık ve kararsız kalabilirsiniz. Belki de günün ikinci yarısında daha önemsiz işlere yönelmek daha doğru olabilir. Bugün daha yapıcı düşünmek ve sabırlı davranmak gerekiyor. Ancak aradığımız motivasyonu bulmakta zorlanabiliriz. Ortaklı işler ve bizi bağlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Jaguar   Akışta kalmanın yollarını arayalım.  Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.

 

 

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Bugün

Sabah saatlerinde yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Netleşmeyen konular içinde kararsız kalabilirsiniz. Aile hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek olaylara yeni bakış açısı getirebilirsiniz. Gün içinde yaratıcı konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar olacaktır. Öğleden sonra eve ait konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Evde çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Hareketli ve iletişimi bol bir gün yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde çift durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailenize ait konular daha çok gündeme gelebilir. İçinize dönmek isteyebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar adım atabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yaşadığınız olaylara karşı kabullenme içinde olacağınız zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle çift durumlara düşebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Eşinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yaratıcı fikirler içinde olabilirsiniz. Sosyal konularınızla ilgili belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün güzel şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Öğleden sonra işlerinizde elinizde olmayan nedenlerden dolayı aksaklık yaşayabilirsiniz sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde karar vermekte zorlanacağınız konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik çözümler üreterek bu konudan da sıyrılabilirsiniz. İlerleyen saatlerde annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Evinizde vereceğiniz bir davetle arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni şeyler öğrenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Gün içinde tatil planları organize etmek isteyebilirsiniz.  Yaratıcılığınızı kullanacağınız aktiviteler içinde olmak sizi rahatlatacaktır. İlişkide olduğunuz kişiye sürpriz hazırlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kriz yaratan durumlardan uzak durmanızda fayda var.  Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonraki zamanlarda evinizle ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ailenizle vakit geçirmek size keyif verebilir. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olacağınız bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Parasal konularınızla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde iç sesinizi dinleyerek karar vermeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular sabah saatlerinizde etkili olabilir. İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda belirsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Olayları akışa bırakmanızda fayda var, öğleden sonra kendinizi daha pozitif hissedeceğiniz durumlar söz konusu. Ailenizle geçireceğiniz çok güzel zamanlar olacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle birlikte zevk alacağınız şeyler yapabilirsiniz. Etrafınızdakilere daha çok kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gün içinde evinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde çift durumlu olaylarla ilgilenmek durumda kalabilirsiniz. İşlerinizde yavaşlama olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Gün içinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla geçireceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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