Gayret gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün İkizler’de ilerlerken farklı alternatifler, seçimler içinde kalabiliriz. Çift durumlar kararsızlık ve bocalama getirebilir. Başkalarından öğrenebileceğimiz çok şey de var. Hemen öğleden sonraki saatleri daha iyi değerlendirmek mümkün. Bu saatlerde görüşmeler, ticari konular daha hızlı ilerleyebilir.

Nelerden kaçınmalı? Saat 16:48’den sonra daha dağınık ve kararsız kalabilirsiniz. Belki de günün ikinci yarısında daha önemsiz işlere yönelmek daha doğru olabilir. Bugün daha yapıcı düşünmek ve sabırlı davranmak gerekiyor. Ancak aradığımız motivasyonu bulmakta zorlanabiliriz. Ortaklı işler ve bizi bağlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Jaguar Akışta kalmanın yollarını arayalım. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.