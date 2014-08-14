Gebelere sıcak uyarısı

Yaz sıcaklarının Karadeniz Bölgesi'nde de tüm halkı rahatsız etmeye başladığını söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Güven, anne adaylarında önemli uyarılarda bulundu.



Sıcak havalarda normal sağlıklı kişiler için geçiştirecek veya durumu toparlayacak bir takım önlemler alınabildiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Davut Güven, 'Ama hasta, yorgun, düşkün bir takım ek sorunları olan hastalarda ve özellikle bizim alanımız için konuşuyorum, gebeler için oldukça sıkıntılı bir süreç. Sıcaklarda hepimiz belli bir miktar sıvı kaybediyoruz vücut terleme yoluyla bir takım değişik yollarla sıvı kaybediyor. Bunu bizim normal sağlıklı bireylerde de sıvıyı vücuda geri iade etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak böbrek fonksiyonlarına kadar çok değişik hastalıklar sorunlar karşımıza çıkabiliyor.



Gebelerde durum biraz daha özel, gebeler bizim gibi bu sıcaklarla başa çıkmak zorunda olmakla beraber bir can daha taşıdıkları için daha dikkatli olmak zorundalar. Çünkü gebelikte şöyle bir durum var: Vücutta sıvı kaybı arttığında bir takım hormonal dengeler değişiyor. Bir takım hormonlar salgılanıyor ve bu salgılanan hormonlar erken doğum eğilim dediğimiz doğum eğiliminin başlamasına sebep olabiliyor. Bu bağlamda gebelerimize özellikle yazın sıcak aylarında kaybettikleri sıvıyı uygun bir şekilde vücuda geri iade etmelerini öneriyoruz. Bunu nasıl yapabilirler işte komposto, hoşaf, meyve suları, ayranı gün içinde gebenin canı çektiği şekilde sıvıların vücuda tekrar iade edilmesinde fayda var' diye konuştu.



YOLCULUK UYARISI



Yaz ayında tatile çıkacak gebelerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Davut Güven, 'Birçok yere arabaya veya otobüsle seyahat edilmesi gerekiyor. Bizim gebelere seyahat kısıtlaması gibi önerimiz olmuyor. Yeteri kadar sıvı desteği sağlandığı sürece hiç bir kısıtlamada bulunuyoruz. Ama 10 saat, 8 saat, 6 saat gibi kesintisiz sürekli oturarak yapılacak yolculuğu gebe hastalarımıza önermiyoruz. Bunların bir saatte, bir buçuk saatte bir mola verip, 5 dakika ve 10 dakika bacaklarını hareket ettirmelerinde fayda var. Çünkü sürekli oturma gebelerde, bacaklarda pıhtılaşmaya sebep oluyor. Bunun sonucunda bacaklarda oluşan pıhtı ile parça kopuyor ve kalpten geçip akciğeri tıkıyor. Bununda önüne geçmek için bir saat bir buçuk saat gibi sürelerde gebelerin mola verip bacaklarını hareket ettirmesi gebe hastalarımız için oldukça önemli tavsiyeler içinde bulunuyor' şeklinde konuştu.



Gebelerin oluşabilecek enfeksiyonlara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Güven, 'Tatil ayında herkes tatil yapmak istiyor, herkesin tatile ihtiyacı var. Fakat gebeler bu konuda da dikkatli olmak zorunda. Biz özel uyarıda bulunmuyoruz ama kirli havuzlar, kirli ortamlarda, kirli sularda yüzmek veya kirli sulara girmek özellikle gebelerde bir takım enfeksiyonlar oluşabiliyor. Sağlıklı kişide bu sorun bir şekilde çözüme kavuşuyor ama gebelerde düzeltilmesi zor durumlara sebep olabiliyor. Ben daha çok hastalarıma kalabalık yerlerde suya mikrop açısından girmemelerini tavsiye ediyorum. Yoksa suya girmesi denize girmesi yasak veya çok tehlikeli bir durum değil. Gebelerin temizliğe ve hijyene dikkat etmesi lazım' ifadelerini kullandı.



Gebelerin ağır yiyeceklerden kaçınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Güven, 'Çünkü gebelerin gebelikleri boyunca sindirim sistemiyle ilgili önemli değişiklikler oluyor. Yaz ayları da üstüne bindiğinde ağır yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden kaçınmakta fayda olduğunu düşünüyorum' açıklamasında bulundu.