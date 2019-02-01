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01.02.2019 - 11:15 |

Gebeliğin ilk gününden doğum anına kadar bilinmesi gerekenler

Hamilelik, kadınların iç güdüsel ve manevi olarak tecrübe ettiği eşsiz bir dönem. Yeni bir yaşamın başlangıcı olan gebelikte hem annenin hem de bebeğin sağlıklı olması bir hayli önemli. Gebeliğin ilk gününden doğum anına kadar bilinmesi gerekenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Tülay Çağlar anlattı.

Gebeliğin ilk gününden doğum anına kadar bilinmesi gerekenler
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Hangi durumlarda sezaryen veya normal doğum yapılması gerektiğini açıklayan Dr. Öğretim Üyesi Tülay Çağlar, gebelik süresince beslenmenin önemine değindi. Çağlar, “İki canlısın çok yemelisin düşüncesinden kurtulmamız lazım” dedi.

“Gebelikte doğru beslenme doğumu kolaylaştırıyor”

Gebelikte, anne ve bebek sağlığının yanı sıra doğumun kolaylığı için de beslenmenin önemli bir nokta olduğunu söyleyen Çağlar, “Beslenme şekli sadece gebelikte değil, gebelik öncesinde de normal hayatımızda dikkat etmemiz gereken bir durum. Anne gebe kaldığı andan itibaren kesinlikle 3 ana öğünü ve ara öğünü muhakkak yemesi gerekiyor. Daha düzenli ve daha sağlıklı beslenmesi gerekiyor. En başta normal hayatımızda da olduğu gibi üç beyazdan uzak durmaları gerekiyor. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını veya dışarıda bir tatlı yerine evde yapılmış sütlü tatlıları tercih etmeliler. Katkı maddeleri, paketlenmiş gıdalar, dondurulmuş gıdalar ve hazır gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca mevsimine göre sebze ve meyve tüketmeliler. Annenin 3 ana öğününde karbonhidrat, protein ve yağ mutlaka olmalı” dedi.

Annenin sağlıklı beslenmesinin her seferinde çok önemli olduğunu vurgulayan Çağlar, “Sağlıklı beslenme doğumu kolaylaştıran bir durum. Anne düzenli ve sağlıklı beslenirse bebeğin gelişimi de ona göre olacaktır. Buda normal kiloda normal bir doğum yapmamızı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Annede oluşan şeker bebeğin kan şekerini de olumsuz etkiliyor”

Bir bayanın normal bir zamanda olmayıp gebelik esnasında ortaya çıkan şekerine gebelik şekeri dendiğini söyleyen Çağlar, “Gebelik esnasında oluşan şekere ‘Gestasyonel diyabet' diyoruz. Bu durum gebelerimizin yaklaşık yüzde 5'inde görüyoruz. Özellikle gebeliğin 24'üncü haftasından sonra bebeğin büyümesi ve bebekten salgılanan hormonlar ve annenin kilo alımına bağlı olarak insülin direncinin artması ve pankreastan insülin yapımının azalması ile annenin kan şekeri yükseliyor ve bebeğin de kan şekeri olumsuz etkileniyor. Bu tanıyı erken koymamız için tüm gebeleri uyarıyoruz. 24 ile 28'inci hafta arası şeker yükleme testi yaptırmaları gerekiyor. Tanıyı koyduğumuz zaman birçok komplikasyonu önlemiş oluyoruz” dedi.

“Önceliğimiz normal doğum”

Önceliklerinin sezaryen doğumdan önce normal doğum olduğunu söyleyen Çağlar, “Tabi ki bazen normal doğumu bile hiçbir şekilde deneyemeyeceğimiz durumlar oluyor. Bunlar; bebeğin ters dönmesi, yan olması, annenin daha önce geçirmiş olduğu rahim ameliyatının olması veya annenin çatısında bebeğe geçebilecek olan enfeksiyon olması gibi durumlarda sezaryen doğum tercih ediyoruz. Hiçbir zaman yüzde yüz normal doğum yapacağız diye bir garanti de veremiyoruz. Normal doğumda bile hatta son anda doğumda sezaryene dönelebilir. Doğum bir süreç olduğu için bazı şeyler öngörülemez. Doğum esnasında rahimin yeterince açılmadığı anlarda bebeğin doğum kanalında ilerleyemeyeceği durumlarda yine sezaryene dönebiliyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

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