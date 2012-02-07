Gebeliğin zorlukları egzersizle aşılabilir

Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına ilgilerinin artması ile gebelik egzersizlerinin de özellikle estetik kaygılar taşıyan anne adayları arasında popüler hale geldiğini vurguladı.

Birçok bilimsel çalışmanın da, gebelikte yapılan egzersizlerin doğum öncesi ve sonrasında kadınlar için sadece fiziksel yönden yarar sağlamakla kalmadığını, anne adaylarının daha rahat bir hamilelik dönemi geçirmesini sağlayarak doğumu da kolaylaştırdığını gösterdiğini kaydeden Cengiz, gebelikteki egzersizin yararlarını şöyle sıraladı: "Dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenler, anne adayının kilo kontrolünü sağlar, dayanıklılık ve kuvvetin artırılmasına yardımcı olur, doğum için gereken kas aktivitesini destekler.

Egzersiz, sosyal etkileşimin sağlanması, sosyal ve psikolojik açıdan iyilik hissinin artırılmasına katkıda bulunur, doğum sırasındaki olası sorunların azaltılmasını sağlar, doğumu kısaltmaya yönelik potansiyelin geliştirilmesine yardımcı olur, gebelik diyabeti (şeker) olasılığının önlenmesinde önemlidir, doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır."

Cengiz, kalp-damar, solunum, böbrek ve tiroid hastalıkları, kontrol edilemeyen Tip1 diyabet, düşük, prematüre doğum (erken doğum), fetal büyüme geriliği (anne karnındaki bebekte büyüme geriliği) ve servikal yetmezlik (rahim ağzı yet­mezliği) öyküsü, hipertansiyon (yüksek tansiyon), vajinal kanama, fetal (bebek) hareketlerin azalması, anemi (kansızlık), makatla geliş, plasenta previanın (bebeğin eşinin aşağıda olması) ise egzersizin sakıncalı olduğu durumlar olduğuna dikkati çekti.

Düzenli egzersiz yapanlara da önerilerde bulunan Cengiz, şöyle devam etti: "Egzersize başlamadan önce fizyoterapistinize ve doktorunuza danışın. Haftanın belirli günlerinde, 30 dakika veya daha uzun süreyle egzersiz yapın. Temas sporlarına, düşme ve abdominal travma (karın travması) riski yüksek olan aktivitelere son verin. Su altı sporları yapmayın. Vücut iç ısısının 38 derece altında seyretmesini hedefleyerek egzersiz süresini ve şiddetini fizyoterapistinizin önerileri doğrultusunda bu düzeyden ileriye götürmeyin. Düşük şiddetteki egzersizleri tercih edin. Kas iskelet sistemine binen stresi azaltmak için ayağınızı destekleyen uygun ayakkabılar giyin. Su kaybını önlemek için uygun miktarda sıvı alın, sıcak ve nemli ortamlarda ya da ateşiniz varken egzersiz yapmayın. Isınma ve soğuma için en az 5 dakika vakit ayırın. İlerleyici germe egzersizlerini kullanmayın. Özel egzersizlerde profesyonel yardım alın. Denge gerektiren egzersizlerden, fazla çömelmekten, çaprazlayarak adım atmaktan ve hızlı yön değiştirmekten kaçının. Aortokaval kompresyondan (bebeği besleyen damar üzerine baskıdan) sakınmak için 16 haftalık gestasyondan (gebelik haftası) sonra sırtüstü pozisyonda uzun süreli egzersiz yapmayın. Enerji (kalori) sınırlamasını ihtiyacınıza göre bir diyetisyen rehberliğinde belirleyin."

-DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAYANLARA ÖNERİLER-

Fizyoterapist Menekşe Cengiz, düzenli egzersiz yapmayanlara da önerilerde bulundu. Cengiz, 13 haftalık gebelik sonuna ulaşıncaya kadar egzersiz programına başlamamaları, su içi gebelik egzersizleri gibi, vücut ağırlığı binmeksizin yapılabilen egzersizlerle çalışmalara başlamaları ve fizyoterapis gözetiminde, basit ve temel egzersizlerle başlayıp egzersiz toleransını yavaş yavaş artırmaları görüşünü aktardı.

Cengiz, karın ve kasık ile sırt ağrılarında, vajinal kanamada, nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı veya taşikardide, yürüme güçlüğünde de egzersizin bırakılmasını uyarısında bulundu.

-PİLATES VE GEBELİK YOGASI ÖNERİSİ-

Kadınların çoğunun gebelikte kilo aldıkça, yoruldukça ve daha çabuk nefes nefese kaldıkça doğal olarak egzersiz miktarını azalttıklarına işaret eden Cengiz, pilates veya gebelik yogasının, esneklik, solunum kontrolü ve gevşeme gibi parametreleri içeren ve gebeyi yormadan yapılacak güvenilir egzersizler olduğunu vurguladı.