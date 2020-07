Gebelik: İki kişilik yemek bileti!

Diyetisyen Elif Yıldırım KARACANOĞLU

Tebrikler! Artık bebeğinizin ve sizin beslenmeniz için çok daha özen göstermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Bebeğinizin doğum ağırlığı, sizin dokuz ay boyunca alacağınız kiloya bağlıdır. Sınırlandırılan ağırlık kazanımı düşük doğum ağırlıklı bebek doğurmaya neden olacaktır.

Gebelik Öncesi Ağırlığınız;

Normal ise; 12,5- 17,5 kg,

Zayıf iseniz; 14- 20 kg

Şişman iseniz; 7,5- 12,5 kg arası

İkiz bekliyorsanız; 17,5- 22,5 kg ağırlık kazanımı önerilir.

Her kadının yapısı farklı olduğu için, hedef bir ağırlık değil, belirli aralıklar önerilir.



Örneğin kısa boylu bir kadın için önerilen ağırlık, alt sınırlara yakın olmasıdır. 18 yaşa kadar olan gebelerin, henüz büyüme gelişme döneminde oldukları için ağırlık kazanımı için önerilen aralığın en üst düzeyi sağlanmalıdır.

Yapılan çalışmalar eğer anne zayıfsa ağırlık kazanımının 2. ve 3. trimesterda haftada 500 gramın altına düşmemesi gerektiğini gösterir. Buna karşın eğer hafif kilolu bir anne adayıysanız (Beden kitle indeksi 26?nın üzerinde ise) haftalık 300 gr ağırlık kazanımı yeterlidir.



Ağırlık kazanımı: Yavaş ve sürekli?

Kazanılan total ağırlık kadar, hızı da çok önemlidir. İlk 3 ay; sadece 1-2 kg alımı normaldir. Daha sonra; haftada 0.5 kg olarak beklenmedir.



Hızlı kilo alıyorsanız;

* Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine; yarım yağlı

* Kızartma yerine; fırınlama, ızgara gibi yöntemler tercih edin.

* Şekerleme, pasta, kek, tatlılar gibi besin öğeleri tüketmeyin.

* Hareketinizi artırın.

* Kabızlık çekiyorsanız bu da kilo alımını hızlandırabilir. Daha fazla posalı beslenmeye çalışmak bu sorunu aşmanızı sağlayabilir.

* Bol su içmeye çalışın.



Kişisel farklılıklar da ağırlık kazanımına etki etmektedir, o nedenle gebeliğin ilk aylarında görülen iştahsızlık, bulantı, kusma, aşırı uyku hali besin alımını güçleştirir. Gebeliği izleyen ilk 3- 4 aylık dönemde bu yakınmaların azalması ile annede ağırlık kazanımı 20. haftada 3,5 kg, gebeliğin sonuna kadar da haftada 300- 500 gr?lık artışlarla toplam 10-12 kg ağırlık artışına ulaşır. Bunun sonucunda da 3-3,3 kg ağırlığında bir bebek dünyaya gelebilir.

Gebelik süresince alınan aşırı kilolar doğum sorunlarına öncelikle sezeryan, postmatürasyon (doğum tarihinin gecikmesi), fetusta mekonyum aspirasyonu, gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) gibi anne ve bebek için riskli durumlara yol açabilir. Ayrıca anne adaylarının gebelik süresince yetersiz kilo almaları, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskini artırırken, annede bazı sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilir.



Siz ve bebeğiniz için sağlıklı beslenme;

Gebelikte, çoğu besin öğesinin gereksinimi artmaktadır. Gebelikte beslenmenin temel amacı;

• Annenin sağlığını korumak,

• Bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlamak

Gebelikte, enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral gereksinmesi artar. İkiz veya daha fazla bebeğiniz için bile beslenirken kalori ihtiyacı ikiye katlanmaz. Gerçekte sadece + 300 kalori ilave yeterlidir. Bu da

* Kahvaltıda 1 kupa kaymaksız süt + 2 meyve + 30 gr kahvaltılık tahıl veya

* Kabuğuyla pişmiş bir patates + 1,5 kupa brokoli + 30 gr az yağlı peynir veya

* İki dilim tam tahıllı ekmek + 60 gr tavuk eti + domates ve yeşillikler ile sağlanabilir.

Gebelikte de sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri geçerlidir. Her gün 5 temel besin grubunu tüketmeye çalışmalı, dengeli ve yeterli beslenmeye çalışılmalıdır.



Besin Grupları;

Süt ve ürünleri (süt, yoğurt, peynir)

Et ve ürünleri, yumurta, kuru baklagiller

Taze sebze ve meyveler

Ekmek ve diğer tahıllar

Yağlar (zeytinyağı ve ayçiçeği yağı, yağlı tohumlar; fındık, ceviz, badem gibi)

Gebelik süresince bunlara dikkat!...

• Alkol tüketmemeye özen gösterin.

• Tatlandırıcı içeren ürünleri tüketmeyin.

• Çiğ et, balık tüketmeyin.

• Salata, sebze ve meyvelerin iyi yıkanmış olmasına dikkat edin. Temizliğinden emin olmak için yeşillikleri sirkeli suda bekletebilirsiniz.

• Konserve besinler tercih etmeyin.

• Taze sıkılmış meyve suları ve taze pişmiş sebze yemeye dikkat edin. Beklemiş, bayatlamış ürünler yemeyin.

• Haftada 1 kez kuru baklagiller, 2 kez balık, 3 kez kırmızı et, 1 kez de hindi ve tavuk tüketerek, beslenmenizde protein dengesi kurun.



