Gebelik Okulu”nda ders zili çalıyor...

Gebelerin bu süreci sağlıklı geçirmelerini sağlamak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirmek, onları sağlıklı bir doğuma hazırlamak ve bebek bakımıyla ilgili ilk bilgileri vermek amacıyla açılan Gebelik Okulu’nda dersler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, anestezi uzmanı hekimler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, psikolog, psikiyatrist ve bebek hemşireleri tarafından verilecek.

Gebelik Okulu’nda anne adaylarına



? gebelik döneminde yapılması gerekenler,

? doğum sancıları sırasında kullanılabilecek temel teknikler,

? doğum öncesi ve sonrası egzersizler,

? yeni doğan bebeklerin bakımı

? bebek bakımı,

? doğum anestezisi,

? emzirme programı,

? emzirme döneminde beslenme,

? gebelikte psikolojik değişimler ve baş etme

? gebelik döneminde karşılaşılabilecek sorunlar

eğitici kurslar ve fiziksel egzersizler yardımıyla öğretilecek.

Sağlıklı bir gebeliğin ilk şartının gebelik öncesi hazırlık dönemi olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli; “Bir anne adayı için kuşkusuz en önemli şey sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek. Bunun yolu da sağlıklı bir beslenmeden, gereken testlerin ve kontrollerin zamanında yapılmasından ve engellenebilecek tüm risklerin ortadan kaldırılmasından geçiyor. Gebelik Okulu’nda gebelik süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılıyor. Böylelikle anne adaylarının hamileliğe adapte olması, doğum ve bebek bakımı konusunda yanlış bilgilere sahip olmaması sağlanıyor” dedi.

Alanında uzman hekimlerin vereceği dersler ve özellikle fizik tedavi uzmanlarının eşlik edeceği aktif egzersiz programları, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesinde çok yararlı olacak.

Anne ve baba adayları, Gebelik Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgiye 44 44 276 no’lu telefonundan ulaşabilir ve kayıt yaptırabilir.