Gebelik öncesi danışmanlığın önemi

Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Merkezleri Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Tıraş, çiftlerin evlendikten sonra ayrı ayrı üreme ile ilgili incelemelerden geçmeleri ve olası sorunların erken tanısının sağlanmasının ideal olduğunu belirtti.

Tıraş, yaptığı yazılı açıklamada, üreme ile ilgili sorunların dünyada ve Türkiye’de de kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 30-35, çiftlerin ikisinde birden ise yüzde 30-35 civarında görüldüğünü ifade etti.

Çevresel sorunların ve yaşam şeklinin kadını ve erkeği ayrı ayrı etkileyerek üremeyi engelleyici olduğuna dikkati çeken Tıraş, ”AB’nin yapmış olduğu bir araştırma, 2050 yılında çiftlerin sadece yüzde 5’inin normal yollarla üreyebileceğini, kalan yüzde 95’inin ise ancak yardımla, üreme tekniklerinin desteğiyle çocuk sahibi olabileceğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Tıraş, hamile kalmadan önce bir uzmana başvurmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti: ”Bunun anlamı şudur; hamile kalmadan önce bir kadın doğum uzmanına, hatta mümkünse özellikle üreme ile ilgili çalışan bir kadın doğum uzmanına gidiyorsunuz, o size bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bazı hastalıkların araştırması yapılıyor. Anne adayının tiroit bezi iyi çalışıyor mu, guatr, diyabet, yüksek

tansiyon, karaciğerde bir sorun var mı? Bunlara bakmak gerekiyor. Bütün bunları anne adayı hamile kalmadan önce saptamak gerekiyor. Çiftlerin evlendikten sonra ayrı ayrı üreme ile ilgili incelemelerden geçmeleri ve olası sorunların erken tanısının sağlanması idealdir. Gebelik öncesi yapılacak prekonsepsiyonel (gebelik öncesi doktor muayenesi) danışmanın gebelikten en az üç ile altı ay öncesinde yapılmasını öneriliyor.”

Tıraş, sigaranın da hem kadın hem de erkekte üremeyi olumsuz etkileyen faktörlerin neredeyse başında geldiğine dikkati çekerek, ”Sigara, kadınlarda hem yumurtlamayı hem de rahmi olumsuz etkiliyor. Kadının gebe kalması, gebe kalır ise

de bebeği sağlıklı şartlarda dünyaya getirebilmesi konusunda sigara önemli riskler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.