Gebelik öncesi ve gebelikte kalp muayenesi

Sınıf arkadaşım kardiyolog Dr. Güven Caner Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi’nde işe başlamıştı. Hayırlı olsun diye ziyaretine gittim. Güven sohbet sırasında hamilelerin kalp muayenesinden çekindiklerinden bahsetti, Kadıköy Şifa Hastanesi’nde de hamilelik en çok rastlanan hasta gruplarından biri olduğundan, yeterince vakayla karşılaşıyordu tabii.

Dr. Hasan İnsel

“Hamileler kalp muayenesinden çekiniyorlar, EKG veya Eko isteriz de, bebeğe bir zararı olur diye, şikayetleri de olsa kardiyologtan kaçıyorlar” diyordu. Çok ilginçti bu. Güven’den özellikle bu konuyu anlatmasını istedim. İşte Dr. Güven Caner’in genç hanımlar ve hamilerle ilgili verdiği bilgiler:

“Özellikle hamile hanımlar çarpıntı ya da başka bir kalp yakınmasıyla kardiyoloji uzmanına başvurduklarında ve kendilerine elektrokardiografik ya da ekokardiyografik inceleme önerildiğinde çoğu kez bunun bebeklerine ve hatta kendilerine zararlı olabileceğini düşünmekte, yapılmasını çoğunlukla istememekteler. Hamilelik sorunu olmayan kişiler arasında da, az sayıda da olsa, özellikle ekokardiografinin zararlı olabileceğini düşünerek yaptırmak istemeyenler olabiliyor.

Kardiyolojideki en büyük buluşlardan biri

Elektrokardiografi kalbin elektrik akımlarının basit bir voltmetre aracılığıyla bir kağıda yazdırılması yöntemidir. Bununla insan vücuduna şua veya herhangi bir şey verilmesi söz konusu olmadığı gibi, hastaya ve anne karnındaki bebeğe herhangi bir zarar vermesi de söz konusu olamaz. İlk kez Hollandalı W. Einthoven tarafından 1904 yılında bulunan ve o günden bu yana da çok yaygın olarak kullanılan bu yöntemin insan vücuduna hiçbir zararı saptanmamıştır ve olamaz.

Ekokardiorafik incelemeyse temelde kalp ultrasonudur. Hamileler zaten belirgin aralıklarla ultrasonografik incelemeye alınmaktadır. Bugüne kadar ne anneye ve ne de anne karnındaki bebeğe bir zararı saptanmıştır. Dolayısıyla anne adayları nasıl gönül rahatlığıyla ultrasona giriyorlarsa, aynı rahatlıkla ekokardiyografi de yaptırabilirler. Ekokardiyografi son senelerde kardiyolojideki en büyük buluşlardan biridir. Kısa sürede kalbin anatomik yapısını ve çalışmasını görme olanağı sunmakta bu da tanıda çok büyük zorluklar çekilen pek çok hastalığa kolayca tanı konmasını sağlamaktadır.

Önlem almak için önemli

Sonuç olarak kardiyoloji uzmanlarının özellikle anne adayları arasında sıkça karşılaştıkları “Acaba elektro çektirmemin ya da eko yaptırmamın bebeğime ya da bana zararı olabilir mi?” sorusunun cevabı ‘Kesinlikle hayır’dır. Ayrıca her iki muayene yöntemi de kardiyolojik muayenenin neredeyse olmazsa olmazı durumundadır.

Kaldı ki artık çocuk sahibi olmayı düşünen hanımların hamile kalmadan önce kalp muayenesinden geçmeleri hamilelikte karşılaşabilecekleri kalp sorunlarını önceden bilmek ve gereğinde önlem almak açısından son derece önemlidir. Özellikle hamilelik öncesi tansiyon sorunu olup olmadığını bilmek çok önemlidir. Öncesinde tansiyon sorunu olmayan birinin, hamilelikte tansiyonunun aşırı yükselmesi, gebelikte ciddi bir sorun olan ve çoğu kez de gebeliği sonlandırma nedeni olan gebelik toksemisini akla getirmelidir. Yine hamilelik öncesinde hastanın bilmediği bir romatizmal kalp kapak hastalığı örneğin aort darlığı (kalpten çıkan ana atardamarın başındaki kapakçığın darlığı) hamilelik öncesi saptanıp tedavi edilmezse hamilelikte çok ciddi sorunlara neden olabilir. Hatta hanımlarda çok sık görülen ‘mitral kapak prolapsusu’nun varlığının önceden bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle en doğrusu, mümkünse hamilelik öncesinde kardiyolojik muayeneden geçmektir.”