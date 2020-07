Gebelik tümörüne lazer tedavi

Tıpta pek çok alanda, cerrahi yöntem uygulanamayan hastalarda ‘mucize tedavi yöntemi’ olarak gösterilen lazer, ağız diş hizmetlerinde de yerini aldı. Hamileliğinin ilk üç ve son üç ayında anestezi alması sakıncalı olan anne adaylarının dişlerinde gelişen ‘gebelik tümörü’, lazerle tedavi ediliyor.

İzmir'de özel bir ağız diş sağlığı merkezinin kurucusu Doç.Dr. Gülay Vural, “Gebeliğin son üç ayında bağ dokusu dediğimiz yumuşak dokularda gevşeme oluyor. Doğum olayının olabilmesi için bu hormonal bir aktivite. Gebeliğin son döneminde diş etlerinde gevşemeler, kanamalar, şişmeler görüyoruz. Hatta bazı bölgelerde bu o kadar ileri gidiyor ki bir bağ dokusu olan diş eti dokusunda da yer yer büyümeler oluyor. Buna gebelik tümörü diyoruz” dedi.

Doç. Dr. Vural, tümörlerin bazen dişlerin arasında kocaman kitleler haline gelebildiğini söyledi. Doç. Dr. Vural şunları kaydetti:

“Çok kanamalı, her yeme sırasında, ağıza her lokma alınışında kanayan, bir türlü kopmayan polipler tarzında oluşumlar bunlar. Her 20 gebeden birinde görülüyor. Dişlerin aralık olması, üst üste binmiş olması diş eti hastalıklarını tetikleyen bir durum, bu kişilerde daha çok görülüyor. Üstten dişlerin iç kısmında ya da öne taşmış, alt ön dişlerin tümünde olabiliyor. Hamilelerin az fırçaladığı yanlarda da olabilir. Ya da küçük bir bir çürük vardır, iki dişin arasında gözle görülmüyordur, orada diş eti büyümeye başlar, dışarı çıkar, kitle haline dönüşür. Bu tümör habis değildir, hatta doğumdan sonra yavaş yavaş kaybolabilir. Ama her tür iyi huylu doku birikimi eğer ortadan kaldırılmıyor, gerekli tedavisi yapılmıyorsa habise dönme ihtimali her zaman olan bir şey. Bu tümörün bebeğe bir zararı yok. Anneye ise acı veriyor, estetik açıdan da kendini kötü hissetmesine yol açıyor.”

Ağız diş sağlığının herkes için önemli olduğunu ancak gebelikte daha da önem kazandığını vurgulayan Doç. Dr. Gülay Vural, anne adaylarına hamilelik öncesinde ve üç ayda bir dişhekimi kontrolü önerdi. Bu tümörün hormonal kaynaklı olduğu için önlenemeyeceğini, ancak iyi bir bakımla diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlanabileceğini belirten Doç. Dr. Vural, “Gebelik tümörü, son aylarda geliştiği için anne adayının anestezi alması çok riskli. Yani bu tümör cerrahi yöntemle alınamaz. İğnesiz, kansız tedavi ise lazerle mümkün. Üstelik birkaç dakikada sorun ortadan kalkıyor” diye konuştu.