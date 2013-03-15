Gebelikte abur cubur yemek, bebeği de abur cubur bağımlısı yapabilir

Bilim adamlarının yaptığı araştırma, fazla miktarda abur cubur yiyen gebe farelerin yavrularının beyninde vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal madde olan opioid sinyalinin gelişiminin değiştiğini, söz konusu değişimin yavruların bu maddeye hassasiyetini azalttığını gösterdi.

Maddeye hassasiyeti azalan yavruların abur cubura toleransının arttığını belirten araştırmacılar, bu yavruların ”iyi hissetmek” için daha fazla abur cubur yemek zorunda kaldığını vurguladı.

Beverly Muhlhausler ve ekibi, fareleri iki gruba ayırdı. Bilim adamları, ilk gruptaki fareleri gebelik ve süt verme döneminde normal yemle, diğer gruptakileri abur cuburla besledi.

Sütten kesilince farelere hergün opioid alıcısını engellemek amacıyla iğne yapıldı.

Abur cuburla beslenen anne farelerin yavrularında opioid alıcısı engelleyicisinin daha az etkili, yavruların yağ ve şeker ihtiyacının daha fazla olduğu belirlendi.

Beverly Muhlhausler, araştırma sonuçlarının gebelikte beslenme biçiminin daha sonra bebeğin yaşam biçimini etkileyeceği konusunda anne adaylarına bir uyarı olduğuna dikkati çekti.

Araştırma ”The FASEB” dergisinde yayımlandı.