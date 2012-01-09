Gebelikte alkol, erkek çocukları etkiliyor

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden Cecilia Ramlau-Hansen ve ekibi, Roma’daki Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneğinin yıllık kongresinde sunduğu, aynı zamanda kongrenin "Human Repreduction" dergisinde yayımlanan araştırmada, gebeyken haftada 4,5 kadeh ya da daha fazla alkollü içki içen kadınların erkek çocuklarının 20 sene sonraki sperm sayısını ölçtü. Bu erkek çocukların sperm sayısının, anne karnında alkole maruz kalmayanlardan üçte bir oranında az olduğu belirlendi.

Bilim adamlarının araştırmasına 347 erkek çocuk katıldı. Bu çocukların anneleri gebe oldukları sırada sağlık durumlarına ve yaşam tarzlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Konuya ilişkin daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini belirten bilim adamları, gebeyken alkollü içki içmenin erkek çocukların sperm sayısına etkisi doğrulanırsa, bunun son yıllarda erkeklerdeki sperm kalitesinin düşüklüğünün nedenlerini biraz daha anlamaya yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Daha çok, tarım ilaçlarına uzun süre maruz kalmanın erkeklerde kısırlığa neden olduğu düşünülüyor.