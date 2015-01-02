Gebelikte anomali taramasının önemi

Gebelikte anomali taraması hakkında bilgi veren Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Canbaz, “Ayrıntılı ultrasonografi, bir diğer deyişle anomali taraması gebeliğin 18-23 haftaları arasında yapılan anne karnındaki bebeğin organlarının ayrıntılı olarak görüntülendiği ultrason muayenesidir. Gebe kadın yapısal sorunu olmayan sağlıklı çocuk dünyaya getirmek ister. Genel toplumda büyük, yani major anomalili çocuk sahibi olma riski yüzde 3-5 civarındadır” dedi.



Ayrıntılı ultrasonun, yani anomali taramasının anne adaylarının gebelikleri boyunca bebeklerine yapılacak en önemli tetkik olduğunu belirten Op. Dr. Canbaz, “Her gebemize ortalama 18-23. haftalar arası yapılır. Anomali taramasında temel amaç bebeğin gelişim ve organlarının sağlıklı olduğunu ileri düzeyde kontrol etmektir. Yaklaşık 30 dakika sürecek bir ultrason tetkikidir. Mutlaka deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Ultrasonografide bebeğin el ve ayak parmakları, bacak ve kolları, kalp odacıkları, kapakçıkları, duvarları, damar çıkış ve girişlerinin doğru olup olmadığı, midesi, bağırsakları, böbrekleri, mesanesi, karın duvarı, yüz kemikleri, dudak ve burun anatomisi, damak, kulak, beyin ve beyincik gelişimi, beyin boşlukları omurga sistemi dahil tüm organları ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek. Herhangi bir sakatlığının olup olmadığı kontrol edilerek, ayrıntılı sonuç raporu verilecektir” diye konuştu.



Bebeğin görünümünü fiziksel olarak etkileyen ya da organ ve sistem işlemlerini bozan her türlü sakatlık ve bozukluk fetal anomalinin tanı kapsamına gireceğini ifade eden Op. Dr. Canbaz, “İleri yaş gebelikler, akraba evlilikleri ve tek yumurta ikizlerinde, fetal anomali görülme olasılığı artmaktadır. Bu genetik etkilerin dışında yine annenin gebelik sırasındaki oluşumları, kullandığı ilaçlar ve vücuduna aldığı röntgen ışınları, tekrarlayan düşükler oldukça önemlidir. Bu nedenle anomali taraması, ayrıntılı ultrason her gebelikte anne adaylarının yaptırması gereken en önemli tetkiktir. Organların fonksiyon görüp görmedikleri ultrasonografi ile anlaşılamama ihtimalide vardır. Örneğin göz dokusu normal görüntüde olabilir ama doğum sonrası körlükler ortaya çıkabilir. Kulak görülebilir ama bebeğin işitme kaybı olabilir. Öte yandan bazı organ fonksiyonlarını dolaylı bulgular yoluyla tahmin edebiliriz. Örneğin, fetus 14. haftadan itibaren içinde bulunduğu amniyon kesesi içine idrar yapar. Eğer amniyon sıvısı miktarı normal sınırlarda ise bu fetusun idrar yaptığını, böbreklerinin çalıştığını düşündürür. Yine de bu dolaylı bulgularla o organın doğum sonrası fonksiyon görüp göremeyeceğini tamamen bilmek mümkün olamaz” dedi.