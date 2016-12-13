Gebelikte aşırı bulantı ve kusma

Hamilelik sırasında birçok kadın sabah bulantısı yaşar. Ama bazı kadınlarda bu durum çok ciddi olabilir.

Profesör Marlena Schoenberg Fejzo, 15 haftalık hamileyken bebeğini kaybetti. Bunun sebebinin aşırı kusmaları olduğunu belirten Fejzo, Hiperemezis Gravidarum hastalığı hakkında derin bir araştırmaya başladı.

Nedeni tam olarak bilinmeyen HG hastalığı, ilk defa Prens William'ın eşi Kate Middleton'un hamileliğinde gündeme geldi.

Professör Marlena Fejzo, dünyanın her yerinden 4 bin 440'dan fazla hamile kadınla iletişime geçip geniş çaplı bir araştırma yaptı.

Sabah bulantısından nasıl farklıdır?

Hiperemezis Gravidarum hastalığının yaygın bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Fejzo, birçok kadının bu hastalıktan haberdar olmadığını söyledi.

Bu hastalığın aşırı mide bulantısı ve kusma, hızlı kilo kaybı, baş dönmesi, aşırı tükürük salgılama, elektrolit dengesizliği ve sıvı kaybı gibi belirtileri olduğu söylenirken bazı kadınlarda ise kan kusmalar görülebilir.

Araştırmaya göre, aşırı şiddetli kusma yaşayan HG hastalarında retina kopması, kaburga kemiği kırılması, kulak zarı patlaması, gırtlağın yırtılması, tırnakların düşmesi ve nadir durumda gıdasızlıktan beynin zarar görmesi gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda HG hastalığının küçük ve tuzlu yiyeceklerle önlenemeyeceğini belirten Prof. Fejza, bunun sıradan bir mide bulantısı olmadığını fark etmek gerektiğini söyledi.

Anne karnındaki bebeğin gelişimini erteleyecek bu durumun erken doğuma sebep olabileceğini ekledi.

Hiperemezis Gravidarum hastalığı nasıl tedavi edilir?

Profesör Fejzo: "HG hastalığı ile ilgili araştırmalar devam ederken henüz net bir şekilde hangi ilacın daha etkili ve güvenli olacağını söylemek zor.."

Sınırlı araştırmalara göre, Profesör Fejzo antihistaminik hapların prematüre doğuma sebep olan HG hastalığını tedavi etmede kullanılabileceğini söyledi.

Prof. Fejzo, araştırmada bulantıyı önleyen Ondansetron (Zofran) tabletlerinin de %50'den fazla kadında HG belirtileri tedavi etmede etkili olduğunu iddia etti ve nadir olsa da ilaç alımının ciddi yan etkilerin olabileceğini belirtti.

HG hastalarının bilinmeyen ve güvenilir olmayan ilaçları almamaları gerektiğini anlatan Prof. Fejzo, ilaç kullanırken neyi, niye yaptıklarını daha iyi anlayabilmeleri için hastalık hakkında araştırma yapmalarını istedi.

Kaynak: Daily Mail

PembeNar Özel