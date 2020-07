Gebelikte et tüketmek önemli

Hamilelikte annenin beslenmesinin bebeğin gelişimi açısından önem kazandığını belirten Yeter, “Anne ve çocuğunu birbirinden ayırmak mümkün değildir. Gebe kadının beslenmesindeki amaç; gebenin gereksinimlerini karşılamak, besin depolarının dengede tutulması, emziklilikte yeterli süt salınımını sağalmak için gerekli diyet programını hazırlamak ve bebeğin anne karnında normal büyüme ve gelişmesini sağlamaktır” diye konuştu.



Gebelik döneminde anne ve çocuk arasında bazı uyumsuzlukların yaşandığını söyleyen Yeter, “Bunlar bulantı, kusma, kabızlık, mide yanması gibi şikayetler. Bunlardan kurtulabilmek için de bazı ipuçları olabilir. Bulantıya karşı kalkmadan önce kuru besinler yiyebiliriz. Yataktan kalkarken gözümüzü karşıya dikerek ve yavaş yavaş kalkabiliriz. Az ve sık beslenmemiz gerekebilir. Şikayeti artıran besinleri tüketmememiz, kokulardan uzak durmamız önemlidir. Sıvıyı yemek aralarında tüketmek çok daha önemli olacaktır. Yağlı ve tatlı yiyeceklerden de uzak durmak gebe kadınların şikayetlerinin azalmasını sağlar. Tost, kraker gibi tuzlu besinleri de ara öğünlerde tüketmelerini önerebiliriz. Kabızlık bir diğer şikayettir. Kabızlıkta sıvı alımını artırmamız gerekir. Sebze ve meyveyi artırmalıyız. Özellikle posa içeriği yüksek olan besinleri tüketmek, meyveleri kabuğuyla birlikte yemek, tam buğday ekmeği tüketmek gerekir. Kepekli ekmek gebelerde demirin emilimini azaltır. Mide yanması da diğer bir şikayetlerdendir. Bu tür şikayetler varsa asitli gıdalardan uzak durmak gerekir. Bunlar domates, turunçgiller, sirke, acı biber, turşu gibi besinlerdir. Süt ve süt ürünlerini mide yanması belirtilerini hafiflettiği için öneririz. Yemekleri yavaş yavaş tüketmek gerekir ve yatmadan önce yemek yememeye dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı.



Anne şişmansa dikkat



Yeter, gebelikte kilo kazanımında dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:



“Gebelikte ağırlık kazanımında ilk 3 ay yarım kilo ve bir kilo arasında, diğer aylarda da 1,5-2 kilogram arasında, toplamda da 9-14 kilogram arasında ağırlık kazanımını uygun görüyoruz. Anne şişmansa daha az kilo alınmalıdır. Kilonun fazlası zararlı olduğu gibi 7 kilogramdan az kilo almakta gebelik doğumsal bazı sorunlara, anne sütünün veriminin azlığına sebep olur.”



Sağlıklı bir gebelikte tüm besin öğelerinin önemli olduğunu vurgulayan Yeter, “5 besin grubu dediğimiz et, süt, yağ, tahıllar, sebze ve meyve gruplarından günlük beslenme programımıza dahil etmemiz gerekir. Yemekler genellikle 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde tüketilmelidir. Protein anne ve bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Günde 70-80 gram ek protein öneriyoruz. Tavuk, balık, kırmızı et, peynir gibi besinler protein içerir. Gebelikte yapılması gereken günlük 2-3 porsiyon et ve et ürünlerinden tüketmektir. Et grubu demir yönünden de zengin olduğu için kansızlığın da önlenmesinde rol oynar. Kalsiyum da gebelikte tüketilmesi gereken en önemli minerallerdendir. Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller kalsiyum bakımından zengindir. Demir de gebelikte en önemli minerallerdendir. Çay ve kahvenin çok fazla tüketimi veya yemeklerle birlikte kullanımı demirin emilimini azaltır. İyotta gebelikte çok önemlidir. Eksikliğinde düşüğe neden olur” şeklinde konuştu.