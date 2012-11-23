Gebelikte grip ve ateş, otizm riskini artırıyor

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre otizm riski, gebeliklerinin ikinci üç aylık döneminde grip geçiren annelerin çocuklarında iki kat, bir haftadan uzun süren ateşli hastalık geçiren annelerin çocuklarında ise 3 kat fazla.

Danimarka’daki bilim adamları ile ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleri araştırmacıları tarafından yapılan çalışmaya 97 binden fazla anne ile 1997-2003 yılları arasında doğan çocukları katıldı. Anneler ile doğum öncesi ve doğum sonrası anket yapan bilim adamları, gebelik sırasında geçirdikleri hastalıklar ve kullandıkları ilaçlarla ilgili yaklaşık 200 soru sordu.

Araştırmada gebelikte geçirilen nezle, sinüzit, idrar yolları enfeksiyonu ve genital enfeksiyon ile bebekte otizm riski arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı.

Bilim adamları, gebelikte antibiyotik kullanımının da otizm riskini artırdığını gözlemledi.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler de benzeri sonuçlar gösterdi. Deneyler, annenin bağışıklık sistemindeki değişikliklerin ceninin beynini etkilediğini, annenin bağışıklık sisteminin ceninin gelişimi açısından sanılandan çok daha önemli olduğunu ortaya çıkardı.