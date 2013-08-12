Gebelikte kahve zararlı olabilir
Fransız Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırma, ilk kez kahvenin gebelikte zararlı etkilerinin olabileceğini gösterdi.
Gebelikte kafeinin bebeğin beyin gelişimine zarar verebileceği belirlendi.
Fransız Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüsünden (Inserm) bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, ilk kez kahvenin gebelikte zararlı etkilerinin olabileceğini gösterdi.
Araştırmaya imza atanlardan Christophe Bernard ve ekibi, dişi farelere gebelik süresince (20 gün), insanların günde 2-3 fincan kahvesine eşit oranda kafein verdi. Hayvanların suyuna yavrular sütten kesilinceye kadar kafein eklendi.
Bernard sonuçların, primatlarda ve kadınlarda, gebelik ve emzirme döneminde kafeinin etkilerinin kısa ve uzun vadede incelenmesi için başka araştırmalara ışık tutabilecek "ilk kanıt" olduğunu vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü, hamilelere günde iki fincandan fazla kahve içmemelerini tavsiye ediyor.