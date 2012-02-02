Gebelikte orgazm mümkün mü?

Hamilelik sürecinde bütün vücutta olduğu gibi genital organlarda da bazı fizyolojik değişiklikler olur.



Vücutta kan akışı ve sistemin çalışması hızlı olduğundan, iyi kanlanan ve beslenen genital organlarda cinsel uyarı daha kolay ve daha hızlı olabilmektedir.



Birçok kadın hayatının ilk orgazmını hamilelik sürecinde yaşayabilir.



Göğüslere, genital organlara giden kanın artması ve kanlanmanın daha yoğun olmasına bağlı olarak bazı gebelerde kendisini sürekli cinsel ilişkiye hazır hissetmesine, cinselliğini yoğun yaşamasına neden olur.



Hamilelikte orgazm sırasında ve orgazm sonrası rahimde kasılmalar başlar. Rahimdeki bu kasılmaların “erken doğum” tetikleyeceği ise yanlış bir inanıştır.



Eğer hamileliğiniz herhangi bir risk taşımıyorsa siz de partnerinizle güvenli bir biçimde ve doktorunuzun bilgisi dahilinde seks yaşantınıza devam edebilirsiniz.