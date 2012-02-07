Gebelikte Şekerden Uzak Durun!

Kendimizi en şımarttığımız dönemlerden biri olan hamilelikte, yanlış bilinen şeylerden biri de bolca şeker tüketilmesi gerektiğidir.



Ancak gebelik esnasında şeker tüketimi anne ve çocuk için oldukça tehlikelidir. Gebelikte şekerden uzak durulması gerekmektedir.



Gebelik sürecinde beslenirken yağlı besinlerden, tuz ve hamur işlerinden olabildiğince uzak durmak gerekir.



Bu yüzden gebelik sürecinde canınız tatlı çektiğinde ve enerji ihtiyacı hissettiğinizde sofra şekeri yerine pekmez, bal gibi besinlerden faydalanmak daha yararlıdır.Saf şeker hiçbir besleyici değeri olmayan enerji kaynağıdır ve vücudunuz için daha yararlıdır.



İçinde bol miktarda şeker bulunduran meyve suları, ve gazlı içecekler de gereksiz kilo almanıza neden olabileceği gibi sağlınız için de zararlı olacaktır.