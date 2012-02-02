Gebelikte Seks Tehlikeli mi?

Hamilelik sürecinde cinsel istek arayışı olmasına rağmen, risklerinden dolayı seks, çiftleri biraz düşündüren bir konu haline gelir.



Hamilelikte seksin tehlikeli olduğuna dair inanış, cinsel ilişkiyle rahim ağzının açılmasıyla erken doğumun meydana gelmesi ya da erkek cinsel organının bebeğe zarar vermesi gibi batıl düşüncelerle güç kazanır. Ancak bu gibi varsayımların tıbben gerçekleşmesi mümkün değildir.



Hamilelikte cinsel ilişki bebeğe zarar vermez. Penisin bebeğe ulaşması mümkün değildir ve bu birliktelik bebeğin sakat doğmasına neden olmaz.



Gebelikte rahim ağzı kanalındaki salgı koyulaşarak, seks sırasında ilerleyebilecek bakteri ve spermlerin geçisini engeller.



Hamilelik sürecinde; düşük tehlikesinin olması, ilk 3 ayda ortaya çıkabilecek vajinal kanamalar, erken doğum tehlikesi, partnerin cinsel yolla bulaşabilecek bir hastalık taşıyor olması, çoğul gebeliklerde son 3 ay, tekil gebelikte son 1 ayda seks önerilmez.



Hassasiyet gösterilmesi gereken bu durumlar dışında seksin tehlikesi yoktur. Elbette gebelik sürecini sağlıkla geçirmek adına jinekologunuza partnerinizle birlikte uymanız gereken koşulları danışmanızda yarar var.