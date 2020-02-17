“Gelin Damat Fashion Day” 15 Mart'ta Çırağan'da!

Geçtiğimiz sene Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Tuğba Altıntop, Ece Prim, Simge Tertemiz, Hatice gibi birçok ünlü ismin yer aldığı defile uzun süre kendinden söz ettirmişti. Bu yılda çok sayıda sürpriz ünlü isimi bir araya getirecek olan “Gelin Damat Fashion Day” meraklılarına görsel şölen yaşatırken uzun sürede akıllardan çıkmayacak…

Ünlü sunucular Müge Uzel ve Burak Törün’ün sunumlarıyla renklenecek olan bu özel gün, Türkiye ve Avrupa'dan 51 modacının katılımıyla gerçekleşecek. 2020'nin en özel gelinlik, damatlık ve abiye modelleri sergilenecek.

Evlenecek çiftlere ve sektör profesyonellerine açık olan etkinliği, 13.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret etmek için Gelindamat.com'dan ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Her sene olduğu gibi sürpriz hediyelerde sizleri bekliyor olacak. Defilede 5 çift aynı günün akşamı Çırağan Sarayında gerçekleşecek özel kokteyle katılma hakkı kazanacak. Ve birçok özel sürprizde moda evlerimizden katılımcı çiftimizle çekilişle takdim edilecek…

“Benim gelinliğim, benim damatlığım ve benim gece kıyafetim saraylara yaraşır” diyen herkes Çırağan Sarayı’nda ‘’Gelin Damat Fashion Day’’ defilesinde olacak.



Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi ve defile organizatörü Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada: "51 modacının en iyi tasarımlarını, en iyi taşıyacak mankenlerle, en iyi mekanda ülkemizin en büyük gelinlik defilesini gerçekleştiriyoruz. Evlenecek çiftleri ve tasarımlarına güvenen 'benim gelinliğim, benim gece kıyafetim iddialı' diyen tüm moda evlerini 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda buluşmaya davet ediyorum" dedi.







