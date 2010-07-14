Genç hamilelerde prematüre bebek riski

İngiltere’de yapılan araştırma, 14-17 yaşındaki hamileler için erken doğum ve prematüre bebek sahibi olma riskinin normalden daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bilim adamları, 50 bin kadının üzerinde yaptığı çalışmalarıyla genç yaştaki hamilelerdeki erken doğum ve prematüre bebek sahibi olma riskinin fazla olduğuna dikkat çekti.

-"GENÇ ANNELER NORMALDEN DAHA AZ KİLO ALIYOR"-

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan araştırma ekibi başkanı Profesör Louise Kenny, "Gençler için özellikle doğum sonrasındaki takiplerle, gebelikten korunmanın önemini vurguluyoruz" derken, araştırmanın aynı zamanda genç annelerin normalden daha az kilo aldıklarını ortaya koyduğuna da dikkat çekti.

17 yaşın altında olanların yüzde 21’inin prematüre bebek sahibi olma riski taşıdığını söyleyen Kenny, yüzde 93’ünün de ikinci bebeklerini erken doğurma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan araştırma ekibindeki Dr. Ali Khashan, prematüre doğumların "biyolojik gelişmemişlik" ile bağlantısı olabileceğini belirtti. Araştırmayı gerçekleştiren İngiliz bilim adamları, gençlerin hamilelikleri boyunca sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmasının altını çizdi. Ekip ayrıca, hamilelikten sonra doğum kontrollerinin arttırılmasının gerekli olduğunu da ekledi.