Genetik ve bağışıklık testleri ile şansınızı arttırın

Uzmanlar, genetik ve bağışıklık etkenlerinin incelenmesiyle, bazı çiftlerde tedavisi mümkün olan, ancak tedavi edilmemiş problemlerin tespit edilebildiğini ve çiftlerin incelemelerini tam yaptırması ve uygun tedaviyi alması halinde çocuk sahibi olabileceklerini belirtiyor.

Maya Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Adnan Kaya, bir yıl gebeliği önleyici herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın düzenli ve sürekli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesinin "infertilite (kısırlık)" olarak isimlendirildiğini söyledi.

Tüm dünyada çiftlerin yaklaşık yüzde onbeşinin infertilite nedeni ile bir infertilite uzmanına başvurmak zorunda kaldığını belirten Kaya, "35 yaşın altında ve 12 aydan daha uzun süredir gebe kalmaya çalışılması, 35 yaşın üzerinde ve 6 aydır gebe kalmak istenmesi, 40 yaşın üzerinde ve 3 aydır gebe kalmaya çalışılması, önceki gebeliklerin düşükle sonlanması, çiftlerin sağlıklı bir cinsel beraberlik yaşamalarını engelleyen ruhsal ya da fiziksel problemlerinin bulunması, çocuk sahibi olmak için daha önce tedavi alınmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanması gibi nedenlerde vakit kaybetmeden bir tüp bebek merkezine başvurulması gerekir" dedi.

Kaya, kısırlıkla ilgili her geçen gün yeni tedavi seçeneklerinin söz konusu olduğunu, genetik ve bağışıklık bilimlerindeki ilerlemeler sayesinde, tüp bebek tedavilerindeki başarısızlıklara dair önemli bulgular elde edildiğini ifade etti.

Kısırlık tedavisine gerekli incelemeler yapılmadan başlandığında ve olumlu sonuç alınamadığında, nedenin tespit edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Kaya, "Tespit edilen kısırlık nedenine yönelik tedaviler artık mümkün. Bu tedavi planı, esas olarak genetik ve bağışıklık faktörlerine yönelik. Genetik ve bağışıklık etkenlerinin incelenmesiyle, bazı çiftlerde tedavisi mümkün olan, ancak tedavi edilmemiş problemlerin tespit edilmesi sağlanabiliyor" dedi.

Bunların başında, gebeliği etkileyen bazı enzimlerde görülen mutasyonların yer aldığını ifade eden Kaya, bağışıklık sisteminin oluşan bebeğe tepkilerinin de incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaya, "Bu çiftler, eğer incelemelerini tam yaptırmış olsalar, uygun tedaviyi alarak bebek sahibi olabilirler" dedi.

-"BÜTÜNLEŞİK TEDAVİ PLANI YAPILMALI"-

Kısırlık tedavisinin uygulandığı merkezlerde, genetik ve bağışıklık etkenlerinin incelenmesi ve tedavilerine göre özel ileri paneller oluşturulması gerektiğini dile getiren Kaya, "Biz, bütünleşik tedavi planı adını verdiğimiz bu incelemeler ve tedavilerle, hem ilk kez tüp bebek tedavisi olacak infertil çiftlere, hem de daha önce tedavi almasına rağmen bebek sahibi olamamış olan ailelere yardımcı oluyoruz. Bütünleşik tedavi planı uygulanmasıyla, çiftlerin tekrar tekrar başarısız tedavi almalarının önüne geçiyoruz" diye konuştu. Kaya, genetik ve bağışıklık tedavilerinin, belli merkezlerde uygulanabildiğini, özel bilgi ve donanım istediğini vurguladı.

Genetik ve bağışıklık gibi faktörlerin kısırlık tedavisinde önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti: "Yaptığımız çalışmalar ile bu tedavileri kısırlık alanında kullanıma uygun olarak biçimlendirdik. Böylece daha önceleri yardımcı olunamayan birçok çifti bebek sahibi yaptık. Bugün Türkiye’de yaklaşık olarak 200 bin başarısız tüp bebek denemesi olan çift olduğu tahmin ediliyor. Bütünleşik tedavi planı ile bu çiftlerin yarısından fazlasının bebek sahibi olması artık mümkün. Çok geniş bir yelpaze içerisinden test ve tedavilerin belirlenmesi uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor. Bütünleşik tedavi planının özel nedenlere yönelik panelleri, bu aşamada devreye giriyor. Neden belirledikten sonra, o nedene uygun tedavi planlanıyor. Bu süreç yaklaşık olarak bir ay alıyor. Testler kan tahlilleri, tedavi ise çeşitli ilaçlarla yapılıyor.

Testlerin ücreti, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında bulunuyor. Tedaviler ise yüksek maliyet tutmuyor. Bütünleşik tedavi planı ile alınan başarı oranları, klasik tedaviye göre daha yüksek bulunuyor."