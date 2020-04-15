Gerçekçi olmak durumundayız

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Saka burcunda ilerlerken, Satürn’le birleşiyor. Bugün gökyüzü oldukça sınırlayıcı ve zorlayıcı. Halkı gösteren Ay’ın durumu önemli kısıtlamalara, sıkışıklıklara işaret etmekte. Özellikle öğle saatlerinde ve sonrasında bu daha dikkat çekici olabilir. Bugün hareket ya da yolculuk içeren durumlarda özenli davranmaya dikkat etmeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Kendimizi daha bağımsız ya da farklı hissedebileceğimiz durumlar içinde olabiliriz. Bu durum kimi zaman duygusal açıdan garip karşılanmamıza ya da anlaşılamamamıza neden olabilir. Ayrıca teknik ya da teknolojik konular, gruplar, takım çalışmalarını içeren alanlarda daha fazla şey yapma gereği hissedebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Süpürge Sorunlara çözüm arayışındayız. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Yeni dengeler aramak gerekiyor. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta ve esnek kalabilmeliyiz.