Gerginlikler boşalabilir

Bugün ne yapılabilir? Dolunay enerjisi devam ediyor. Son günlerde yaşadığımız gerginliği uygun şekilde boşaltmaya gayret edelim. Duygusal açıdan hareketli ve kimi zaman abartılı olabiliriz. Başkalarından beklentilerimizde fazla heyecanlı olabiliriz. İyimser olsak bile, gerçekleri de gözden kaçırmamalıyız. Sabah saatlerinde işleri toparlamak daha kolay olacak.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde yaşlılarla ilgili konular, kurallar ve sorumluluklar bizi daha çok ilgilendirebilir. Farklı ve yeni görüşlere de açığız. Başkalarının düşüncelerinden yararlanmak, yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek açısından güzel bir gündeyiz. Olaylara daha pozitif bir açıdan bakmaya gayret edelim. İlişkiler hassasiyetini koruyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Çakmaktaşı Gerçekçi kararlar gerekiyor. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.